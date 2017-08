El Guadalcacín juega hoy su primer partido fuera de casa

El CD Guadalcacín continúa con su preparación de la próxima temporada en Tercera División. Los futbolistas de Alberto Vázquez se encuentran inmersos en una semana en la que volverán a disputar dos partidos amistosos al igual que la pasada, cuando se enfrentaron al Chico State y al Balón de Cádiz.

En esta ocasión, los azules visitan el Antonio Barbadillo de Ubrique a partir de las 9 de la noche para jugar su primer encuentro lejos del Fernández Marchán: "Primero teníamos que hacernos a nuestro campo, ya que la mayoría de puntos de la temporada tenemos que sacarlos ahí. Quería que mis futbolistas se acostumbraran a nuestro campo y ahora salimos a jugar con equipos que compiten mucho como el Ubrique", destaca Alberto Vázquez.

El técnico jerezano explica que "para la pretemporada hemos buscado rivales del perfil de los que nos vamos a encontrar en liga. Equipos jóvenes que se asemejen a los filiales, equipos que vayan a muerte como irá el Ubrique esta noche y también campos con otro tipo de superficie, como el del Recreativo Portuense, que es de césped natural".

Vázquez todavía no tiene claro un once titular para el arranque liguero ya que "todos están trabajando muy bien. Es complicado porque quedan casi 20 días para el comienzo de la competición y todos son posibles titulares. En función de la última semana y cómo se vayan desarrollando los partidos que quedan iremos viendo, la gente está trabajando bien y con ganas. Para este partido todavía no contamos con David, que sigue con molestias y aún no ha entrenado con el grupo, ni con Lebrón, que el otro día sufrió un golpe".

En la tarde de ayer, el equipo salió a entrenar por las calles de Guadalcacín donde realizaron una serie de juegos para animar a la afición para, posteriormente, terminar la sesión en el campo.