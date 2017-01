El Guadalcacín suma y sigue (2-5)

El Guadalcacín inició la segunda vuelta como acabó la primera, mostrándose intratable y sumando un nuevo triunfo que le asienta en el liderato del grupo.

En los primeros minutos ambas formaciones se tantean y respetan, llegando a la meta contraria pero las porteras resuelven sin demasiados apuros. Las guadalcacileñas ponen un punto más de presión en la zona defensiva al equipo local y en un saque de esquina, Lorena, de fuerte disparo escorada a la izquierda de la portera, abre el marcador. El partido pasa a estar controlado por las guadalcacileñas y sigue en la fase de que ambos equipos fuerzan en alguna ocasión algún disparo pero sin peligro alguno, llegándose al descanso con 0-1.

Se inicia el segundo tiempo y en una jugada bien elaborada, Lorena hace un pase largo que recibe Bibi, que marca el 2-0. Sigue la presión arriba de las chicas de Andrés Sánchez con el marcador a su favor, el equipo local está perdido en la cancha y esos momentos los aprovechan las visitantes para hacer el 0-3, gol conseguido por la capitana Inma.

Las locales, a pesar del tener marcador cuesta arriba, tratan de meterse en el partido, su técnico Ramón saca a la portera jugadora para jugar de cinco e intentar acortar distancias, y en una jugada bien elaborada su jugadora Vicky, de fuerte disparo, marca el 1-3. Las locales siguen con la portera jugadora, las guadalcacileñas defienden muy bien los continuos ataques y en un robo de balón en defensa de Lorena lanza desde su propio área y a puerta vacía logra en su cuenta particular su segundo gol y pone el marcador en 1-4.

Las locales insisten, no dan por perdido ningún balón, presionan con portera jugadora y otra vez su jugadora Vicky marca (2-4). Las chicas de Andrés Sánchez no paran y siguen trabajando y se defienden de los continuos ataques locales, su técnico les pide que adelanten un poco más las líneas para salir de la presión local y que el Almagro no puedan sacar portera jugadora, pero el técnico local se arriesga y pone en la cancha a la portera jugadora y en un robo de balón, Desi de fuerte disparo desde su propio campo marca el definitivo 2-5.

Destacar el buen partido realizado en conjunto por el equipo guadalcacileño, que en todo momento trabajó en equipo desde el minuto uno y concentrado en una cancha en la que es complicado puntuar.

El próximo sábado el equipo descansa porque hay parón en la Liga y la competición se reanuda el próximo día 4 de febrero, recibiendo las jerezanas en el Pabellón Municipal de Guadalcacín al Deportivo Córdoba.

Almagro FS: Virgi, Vichy, Mariajo, Isa y Paulita -equipo inicial-; Virginia, Ana y Natalia.

Guadalcacín FSF: Caridad, Lorena, Trini, Desi y Clara -equipo inicial-; Pelu, Irene, Inma y Bibi.

Goles: 0-1 (9') Lorena. 0-2 (22) Bibi. 0-3 (27') Inma. 1-3 (28') Vicky. 1-4 (29') Lorena. 2-4 (37') Vicky. 2-5 (38') Desi.

Árbitros: Muñoz Hervás y Torres Villalón.

Incidencias: Partido de la 16ª jornada de la Segunda Nacional femenina. Unas 180 personas en el pabellón municipal Ciudad de Almagro.