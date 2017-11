Guille apuesta por volver

El Xerez Deportivo ha comenzado la cuenta atrás de la preparación de su encuentro del domingo, a partir de las cinco de la tarde, en el San Rafael ante Los Barrios. De cara a esa cita, Vicente Vargas, técnico del cuadro azulino, tiene buenas y malas noticias. Por un lado, volverán los sancionados Dani Hedrera, Agu y Polaco, mientras que José Vega y Alberto lo van a tener complicadísimo para recuperarse a tiempo de los problemas físicos que arrastran desde el domingo.

Además, están ya descartados tanto el guardameta David Zamora, que no termina de ver la luz al final del túnel por culpa de sus molestias musculares en el abdomen, como Paco Borrego, que no puede ejercitarse junto al resto de sus compañeros por la fractura que sufrió en un dedo del pie en el compromiso de hace quince días ante el Arcos en el Antonio Barbadillo.

La gran novedad en la lista de convocados puede ser la del delantero Guille, que se encuentra bastante recuperado de la lesión muscular que se produjo hace un par de semanas en un entrenamiento en Montecastillo. El xerecista se estrenó ante el Sevilla C en La Barca y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Guille, que en principio temió sufrir una rotura de fibras importante, ya respira tranquilo y admite que "por suerte todo ha quedado en un susto, la lesión no ha sido tan grave como temía. Cuando me examinaron los médicos después de que la inflamación de la zona hubiese desaparecido, apenas se apreciaba una mínima rotura. Ya la semana pasada empecé a entrenar por mi cuenta y desde el lunes estoy con el grupo, así que espero llegar pero aún faltan varias sesiones de trabajo y tengo que esperar. Las sensaciones son buenas pero no me quiero precipitar. Además, luego será el entrenador el encargado de decidir si entro o no".

De cara al choque ante Los Barrios, se muestra optimista aunque sabe que no lo van a tener fácil pese a que los gualdiverdes se encuentran en puestos de descenso. "Es muy importante para nosotros, como ha comentado el míster puede suponer un punto de inflexión . El domingo empezamos perdiendo ante un rival complicado, el equipo sacó garra y fue capaz de darle la vuelta al marcador. Tenemos que mantener esa línea en Los Barrios. Vienen de empatar ante el Algeciras y en su campo es un equipo que da muchísima guerra".