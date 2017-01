Guinda al ecuador

Los convocados son los porteros Edu Villegas e Iván Ares; los defensas Álvaro Ramírez, Borja Perea, Antonio, Adri Domínguez y Benítez; los centrocampistas Olmo, Moreno, Copero, Barba, Caballero y Goma; y los delanteros Biri, Tamayo, Pedro Herrera y Cuenca. En la alineación será novedad Borja Perea, que volverá al eje de la defensa desplazando a Adri Domínguez al flanco izquierdo, mientras que Moreno y Copero se postulan para cubrir la ausencia de Orihuela en el centro del campo.

Y para buscar en Conil la décima victoria de la campaña, el técnico isleño ha convocado a diecisiete futbolistas, entre los que no está Orihuela, que fue sustituido en el primer minuto de la segunda parte el pasado lunes en Chapín ante el Pozoblanco. Además de Ori , se han quedado fuera de la lista Guille, Jesús Muñoz, Ale Padilla y Jon Erik, además de Juanma Barba, que como se sabe está fuera de combate toda la temporada.

Y el objetivo en Conil no es otro que alargar la racha y buscar un nuevo triunfo con el que aspirar a la segunda plaza, posición de ascenso directo, para lo que los azulinos necesitan, además de puntuar, un tropiezo del Puente Genil en La Palma; sería la guinda a la meteórica reacción del equipo de la mano de Juan Antonio Sánchez Franzón al paso del ecuador del curso liguero y una inmejorable forma de arrancar la segunda vuelta, la definitiva.

Después de un partidazo para abrir el año, el Xerez Deportivo FC encara otro exigente compromiso para cerrar la primera vuelta de la competición como es el que afrontará al mediodía en el Pérez Ureba ante un Conil que solo ha cedido una derrota en su feudo. Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico azulino, ha citado a 17 futbolistas, entre los que no está Orihuela, que se ha quedado fuera de la convocatoria.

Juanito Argudo, baja conileña por motivos laborales

El Municipal Pérez Ureba lucirá hoy sus mejores galas para un choque tan apasionante como interesante, ya que la excelente racha de los xerecistas pondrá a prueba a un Conil que con Juanma Carrillo no sabe lo que es caer como local y que, además, ha perdido sólo dos de sus últimos once enfrentamientos ligueros. Carrillo afronta el choque con la única ausencia de Juanito Argudo, quien por problemas laborales se queda fuera del encuentro. Los demás están todos disponibles. "Me preocupa un partido de este calibre después de parón navideño. Sería interesante que el ritmo lo lleváramos nosotros", indica Juanma Carrillo. / F.J. Díaz