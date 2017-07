Güiza "Me encanta Sanlúcar"

El Salón Don Benigno de las Bodegas Barbadillo acogió ayer la presentación de Dani Güiza como nuevo jugador del Atlético Sanluqueño. El delantero centro jerezano se despidió hace unos días del Cádiz CF y pese a que contaba con la oferta del Xerez CD y otra aún más suculenta del Extremadura, tanto económica como por categoría, se terminó decidiendo por las filas verdiblancas por un cúmulo de razones: "Por la familia, por mí mismo, porque aquí soy feliz", argumentó el jerezano, que reside en Sanlúcar desde hace varios años. Sanlúcar "es un sitio que me encanta; estoy orgulloso de vivir en este pueblo".

Manolo Fernández, presidente del Atlético Sanluqueño, ejerció de presentador y aseguró que "ahora mismo no hay en España un presidente de club más feliz que el del Atlético Sanluqueño, no os quepa duda".

No miro el dinero y sí la tranquilidad que tengo en este pueblo, es un reto muy grande"

El dirigente verdiblanco agradeció a Güiza "que haya elegido el Atlético Sanluqueño para jugar estas dos próximas temporadas como mínimo", agradecimiento que hizo extensible "también a su familia, que tiene mucho que ver para que Dani esté siendo presentado como jugador del Atlético Sanluqueño". Así, Fernández explicó que la afición del Sanluqueño está "orgullosísima de contar en sus filas con Dani Güiza. Es algo que veníamos hablando muchos años, él más de una vez lo había comentado y hoy -ayer para el lector- se hace realidad. El orgullo de poder disfrutar de Dani Güiza es enorme", culminó.

El protagonista añadió que aterriza en las filas verdiblancas "con toda la ilusión del mundo". "Es un reto -continuó- muy grande para mí porque quiero llevar a este Sanluqueño a Segunda B y habrá que trabajar duro cada día y soñar. Mi compromiso lo he demostrado en el Cádiz y lo voy a demostrar aquí. Mi compromiso va a ser el de trabajar cada día fuerte e intentar conseguir el ascenso".

Dani Güiza tenía ofertas más importantes que la del Sanluqueño pero afirmó que "no miro el dinero y sí la tranquilidad que tengo en este pueblo. Luego se le preguntó si los partidos contra el Xerez CD, club del que salió hace 19 años rumbo al Mallorca, o el filial del Cádiz iban a ser especiales para él, contestando que "todos van a ser importantes, no sólo esos dos". A modo de anécdota, se le recordó que sigue siendo el último pichichi español que hubo en Primera División (Mallorca, 2008 con 27 tantos): "Casualidad no es y espero que aguante un poquito más, que lo siga siendo", respondió entre risas. Por último, explicó que "es un día muy feliz para mí. Muchos sanluqueños saben lo que yo siento por esta camiseta. Ahora, a luchar para intentar conseguir el ascenso y poder seguir muchos años más aquí".