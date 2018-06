"¿Y por qué no Guti?"

El ex jugador del Real Madrid Míchel Salgado reconoció que la dimisión de Zinedine Zidane "fue una sorpresa para todos", al tiempo que aseguró que Guti está preparado para sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu: "Lleva dos años en las categorías inferiores, así que, ¿por qué no?".

En una charla en Londres, el futbolista gallego, de 42 años, dijo también que considera que la decisión de Zizou fue premeditada, "de hace varios meses", y que el técnico francés "necesitaba un descanso" después de dos años y medio en un banquillo "muy estresante" como es el del Real Madrid.

"Conozco bien a Zidane, trabajé y lo disfruté durante cuatro años, y lo mismo sucedió cuando se retiró: intentamos convencerlo de que no se retirara porque lo estábamos disfrutando y porque creíamos que no era el momento adecuado para hacerlo. Sin embargo, sintió que no estaba rindiendo como creía que debería hacerlo y cuando él toma una decisión es imposible hacerle cambiar de opinión; es muy cabezota", añadió Míchel. "La decisión no la tomó después de ganar la Champions League porque ése no es el estilo de Zidane. Estar en el banquillo del Madrid es algo de verdad estresante, y sintió que necesitaba un descanso con su familia después de dos años y medio muy intensos", añadió.

Según Salgado, uno de los motivos del desgaste del estratega francés, quien anunció su marcha del conjunto blanco el pasado 31 de mayo, fue el estrés y lo "rápido" que arrancó su periplo en el club, en un momento en el que el proyecto cambiço de rumbo tras la destitución de Rafa Benítez. "El trabajo le llegó de la nada, por sorpresa, cuando mucha gente presagiaba una nueva era y un proyecto a largo plazo con Benítez. Y, de repente, en seis meses, lo echaron y hubo que empezar todo de nuevo con Zidane", comentó.

"Por eso todo le sucedió muy rápido y quizá se estresó y se cansó demasiado y necesitaba un descanso. Cuando Zidane toma una decisión, como dije, nadie le va a hacer cambiar de opinión. Ni siquiera Florentino Pérez", dijo.

Entre los nombres que se barajan para reemplazar al técnico galo, uno de los que suenan con más fuerza es el del ex futbolista y actual entrenador del Juvenil A, Guti. Para Salgado, su antiguo compañero está listo para tomar las riendas de la nave blanca, y niega que la falta de experiencia sea un problema: "Es imposible adquirir experiencia si no entrenas", asegura. "Ésa es la misma pregunta que todo el mundo le hizo a Zidane cuando llegó al banquillo. Cuando lo nombraron, la inmensa mayoría de los medios de comunicación no lo consideraban la opción acertada y decían que no tenía experiencia", dijo.