HRC reserva dos días el Circuito para Márquez y Pedrosa

Honda ha reservado el Circuito de Jerez el viernes y el sábado de la próxima semana para unos ensayos privados en los que estarán Marc Márquez y Dani Pedrosa con la intención de seguir avanzando en el motor nuevo. Honda Racing Corporation (HRC) no quería volver a entrenar en Sepang tras los test de esta semana en Australia, pues el estado de su nuevo asfalto no les garantiza que puedan cumplir sus objetivos de analizar la fiabilidad del nuevo motor y configuraciones electrónicas en simulacros de carrera con condiciones óptimas de climatología. En cambio en Jerez, eso sí es posible ya que las previsiones meteorológicas son buenas para esos dos días de la próxima semana.

Márquez y Pedrosa precisan un circuito con las características lentas como el de Jerez para conocer si el talón de Aquiles de las Honda, que es su estabilidad, ha mejorado o no con el nuevo motor de la RC213V de la fábrica del ala dorada. Jerez, por tanto, será el examen definitivo para corroborar que los campeones tendrán la moto que esperan y el antídoto contra la revolución Viñales y su Yamaha...

Los equipos de MotoGP tienen cinco días de ensayos privados y HRC no ha usado aún ninguno

No hay que olvidar Honda ha venido cometiendo errores en las últimas pretemporadas. Sus pilotos no terminaban de ir cómodos con los cambios que realizaban en las monturas, más aún desde que se impuso la centralita única y el cambio de neumáticos a Michelin. Ahora no quieren volver a tropezar en la misma piedra y si han optado por ensayos privados en Jerez, entre otras razones, es porque a finales de 2015 comprobaron que en el trazado jerezano podían sacar mejores conclusiones de la fiabilidad de sus motos en circuitos mixtos, porque seguro que en Phillip Island ya habrán comprobado que por potencia vuelven a estar, como mínimo, en igualdad con Ducati y Yamaha.

Por otro lado, los últimos test de Australia han arrojado mejores conclusiones para HRC y antes de que asistan a los test definitivos de Qatar, precisan confirmar la configuración definitiva de motor, antes de ser sellados para todo el año 2017.

Hay que tener en cuenta que el límite de ensayos privados que pueden hacer a lo largo de una temporada los equipos de MotoGP son cinco y HRC aún no ha usado ninguno, pues ni Márquez ni Pedrosa participaron en los pasados test de noviembre en Jerez, como estaba previsto inicialmente, solo estuvo Jack Miller.

Si definitivamente ruedan el próximo viernes en el trazado jerezano, Márquez será la primera vez que lo haga con su título de 2016; la decisión definitiva -aunque el Circuito ya está alquilado- dependerá de la meteorología aunque las previsiones del próximo viernes y sábado en Jerez son buenas.