"Hacer el Mundial es imposible, todo se multiplica por tres"

José Manuel Morillo Racero es el actual campeón de España de Cross Country, modalidad del motociclismo 'off road'. El jerezano, de 27 años, ha cambiado esta temporada de equipo, dejando Yamaha y aterrizando en KTM para hacer el Nacional de Enduro 2, donde se dan cita los mejores especialistas del país. Además, tratará de revalidar los títulos que ya consiguió en 2017 en el Nacional y Andaluz de Cross Country, cuyas primeras pruebas se celebran mañana domingo en el Circuito de Jerez.

-¿Cuándo empezó en esto del motociclismo fuera de carretera o 'off road'?

-Empecé a correr a los 6 años, desde que me dejaban tener licencia para la Andaluza. He corrido prácticamente la mayor parte de mi carrera en motocross, que es lo que me sigue gustando y lo que me apasiona pero por temas económicos y ayudas me pasé al enduro y pude hacer algunas pruebas del Mundial. En el enduro hay más ayudas, más pilotos y a las marcas les interesa más porque repercute en las ventas. En motocross corría el Nacional y el Andaluz y ahora me he adaptado bien y hago enduro pero también cross country y superenduro.

-Tiene usted un palmarés que ya quisieran muchos. Es de los más laureados de Andalucía.

-Lo más destacado es que he sido diez veces campeón de Andalucía, siete de enduro y tres de motocross y dos veces campeón de España individual y otras dos por autonomías; además de varios subcampeonatos y terceros puestos. En cross country y en enduro me ha ido mejor y es donde he podido trabajar más fuerte.

-¿Es difícil dedicarse a este mundo del 'off road'?

-Muy complicado. En España no está bien mirado y no se puede vivir de esto. Me cuesta poco por el apoyo del equipo pero sigue constándome dinero y hay que compaginarlo con el trabajo. Por suerte tengo un equipo que me ayuda y que me pone las motos, porque de otra manera no podría correr. Esta moto vale 10.000 euros y luego hay que cambiarle suspensiones, manillar, etcétera.

-¿Cómo prepara la temporada?

-Me preparo como puedo. Los fines de semana trabajo todo lo que pueda sobre la moto porque durante la semana es complicado. El físico lo hago durante entre semana cuando salgo de trabajar: salgo a hacer footing, voy al gimnasio, hago bicicleta. Hago lo que medianamente puedo porque no tengo preparador ni dietista, cosa que los demás rivales sí tienen. Estoy entre los 20 mejores de la 'scracht' (la clasificación de pilotos independientemente de la categoría que disputen) de España y de esos veinte, doce corren el Mundial y 18 o 19 se dedican sólo a montar en moto. Es complicado mantener el nivel e incluso mejorar porque también vienen bastante chavales pisando fuerte, corriendo pruebas del mundial y yo sólo puedo hacer el Nacional. Cuesta mucho mantener ese nivel y más aquí en Jerez, porque aquí no tenemos nada para entrenar. Por eso tomo parte en muchos campeonatos a modo de entrenamiento en diferentes pistas. Le pongo muchas ganas, trabajamos todo lo que pueda, mi padre me ayuda muchísimo y el equipo, que sabe mi situación, también hace todo lo que puede. Por ahora, para la situación que tengo, podemos estar contentos con lo conseguido hasta ahora. No sé cuánto tiempo más estaré así aunque intentaré aguantar este año, que ya lo tengo cerrado, y el año que viene ya veré porque el tema económico, gastos, trabajo... es bastante complicado de compaginar y llegas a un punto de decir ¿qué hago yo aquí? No le ves color. Ganas campeonatos pero no puedes vivir de esto.

-Es un poco triste que el actual campeón de España de Cross Country viva esta situación.

-Por desgracia es así. Y me puedo llamar afortunado porque las motos y los neumáticos nos los ponen pero en tema de gastos de viajes hay muy poco apoyo. Aquí para entrenar es muy complicado. Hay que desplazarse a Trebujena o Sanlúcar y es para hacer motocross, que ni siquiera lo corro. Intento ir a Córdoba y a Málaga porque allí hay más sierra y menos restricciones con el tema de la moto de enduro, y hay más zonas para poder practicar este deporte de manera más libre y especializada.

-¿Cuántos campeonatos tiene previsto hacer este año?

-En principio, igual que el año pasado. Cinco campeonatos porque el Nacional de Superenduro no sé si se hará. Se suele hacer en verano pero hasta abril no se confirma ya que lo hace un promotor. Voy a correr el Andaluz y el Nacional de Cross Country y de Enduro y alguna prueba de motocross también. Empiezo este fin de semana en Jerez y hasta mayo creo que sólo tendré un fin de semana libre o dos, que aprovecharé para hacer cursillos ya que también llevo una escuela de pilotos. El calendario es un poco apretado pero a la marca le interesa que esté porque por suerte estoy siempre entre los cinco primeros del Nacional y entre los tres primeros del Andaluz en todas las especialidades.

-El campeón ha dejado Yamaha y se ha ido a KTM.

-Sí. Este año he cambiado de marca y de equipo y hay mucho trabajo por delante porque apenas he podido hacer pretemporada. La moto me llegó el viernes pasado. Pero bueno, la temporada es larga, no se hace todo en la primera carrera y a trabajar. La verdad es que estoy muy motivado aunque nos quede muchas cosas por hacer todavía. Apenas he hecho pretemporada pero iremos carrera a carrera. Lo bueno es que en lo físico estoy al ciento veinte por ciento. Físicamente he hecho una buena pretemporada ya que no tenía moto y he aprovechado al máximo para prepararme con la bici. Tengo muchas ganas pero queda mucho trabajo.

-¿Se puede decir que comienza en inferioridad de condiciones con el resto de rivales?

-Sí. Se comienza en condiciones inferiores. He rodado muy poco y ha sido un cambio de equipo y de marca. El cambio también es algo radical de Yamaha a KTM. La Yamaha es más 'crossera' y la KTM más 'endurera'. Son competencia y las marcas de frenos, suspensiones y demás son también diferentes. Ha habido muy poco tiempo para probar pero no es la primera vez que me ocurre, nunca he tenido soporte económico y siempre me he buscado un poco la vida con los equipos y más de una vez he tenido que correr con motos diferentes y por suerte no se me da nada mal adaptarme, pero claro, sólo he tenido un fin de semana, las carreras son seguidas y va a ser difícil.

-Por lo poco que ha probado, ¿cree que hay que hacer muchos cambios?

-No creo. Lo que he probado me ha gustado. Es una moto que se adapta un poco más a mí pero primero hay que acostumbrarse al tacto, a rodar porque desde principios de diciembre no he entrenado prácticamente nada en moto. Cuando coja un poco las sensaciones ya iremos viendo qué nos falta. Sólo yendo al máximo es cuando empiezas a ver problemas, empiezas a ver las suspensiones, los frenos, pero en principio la base es muy buena. KTM hace muy buenas motos para enduro. Creo que lo que más tengo que trabajar son las suspensiones y probar algo de desarrollo y la relación de cambios. La moto viene muy bien de serie, muy competitiva y por suerte no creo que haya que hacerle muchos retoques.

-Supongo que la primera prueba que se celebra este fin de semana en el Circuito de Jerez le vendrá bien para ir probando cosas.

-Sí, claro. Primero porque es cerca de casa y se trata de un circuito rápido, no demasiado exigente y creo que puede venir bien.

-¿Cuál es su principal objetivo este año? Imagino que lo centra todo en el Nacional de Enduro 2.

-Es el más importante porque es donde están todos los pilotos que hacen el Mundial y es el campeonato en el que más se fijan las marcas. Si quiero que me sigan ayudando es donde más me interesa hacerlo bien. Es muy complicado pero hacer un cuarto o quinto en este campeonato es como ganar en el de Cross Country. El año pasado, con una carrera menos que me perdí por lesión, hice sexto y hace dos años acabé cuarto empatado a puntos con el tercero y el anterior cuarto a un punto del tercero. Siempre he estado ahí y por eso las marcas se han fijado. El enduro es difícil porque son ocho horas y media cada día encima de la moto, dos días de carrera y hay que estar desde el miércoles para hacer las especiales. Es un campeonato bastante duro y complicado porque te enfrentas a pilotos que corren el mundial y es lo que yo menos puedo entrenar porque aquí no hay sitios. Tengo que salir muy muy concentrado y tratar de fallar lo menos posible. En la categoría Enduro 2 es donde más nivel habrá pero intentaremos estar entre los cinco primeros y luchar cada carrera.

-¿Hacerlo bien le puede abrir puertas? ¿Sería posible hacer el Mundial?

-Me puede abrir puertas para mantenerme y seguir en el Campeonato de España, para que esto me cueste menos dinero. Para un Mundial no porque todos los españoles que lo han hecho, hasta los que han sido campeones, tuvieron que ir por su cuenta en su primer año. He podido correr varias pruebas, no lo he hecho mal, pero lo veo imposible. Cuando he ido ha sido cerca, Portugal o Francia. Las inscripciones valen el triple, los viajes, la licencia el triple, todo se multiplica.

-Pues si el piloto vale me da la sensación que lo que faltan son apoyos.

-Totalmente. Hay falta de apoyos. Las marcas te apoyan en el ámbito nacional, tienes el soporte de Yamaha España, KTM España o Honda España, pero salir fuera es complicado. Tienes que ir tú, pagártelo y no es llegar y besar el santo; lo tienes que hacer lo mejor posible para que se fijen en ti otro año, te den una ayudita y lo puedas hacer algo mejor pero antes ya has tenido que hacer una inversión bastante gorda.

-Le he oído decir varias veces que no se siente profeta en casa.

-La verdad es que no porque aparte de que hay pocos sitios para entrenar hay también pocos eventos. Me conocen más en Ronda y en Málaga. Cuando voy, la carpa se llena de aficionados que quieren hacerse una foto, que les firme. En Medina y en Trebujena me apoyan bastante pero muchas veces te sientes más arropado en otros sitios fuera pro es normal porque aquí se hacen pocos eventos. Esperemos que ahora mejore, la verdad es que los proyectos tienen buena pinta, que se hagan más aquí y que mejore la situación.