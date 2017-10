Hamilton, a sentenciar el Mundial en México

Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula 1, puede lograr su cuarto título este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, escenario del antepenúltimo gran premio del año en el que le bastará acabar quinto para lograr la corona.

Sebastian Vettel (Ferrari), salvó evitó que lograse el Mundial el pasado domingo en Austin al concluir segundo el pasado fin de semana, precisamente por detrás del inglés, que este año sólo en una ocasión (en Mónaco, donde fue séptimo) acabó por debajo del único quinto puesto logrado este año, en Baku. Así, sólo una desgracia evitará que añada un nuevo título el domingo a los que celebró en 2008, con McLaren, y en 2014 y 2015, ya con Mercedes.

Desde México confirmó Fernando Alonso (McLaren) que correrá las 24 horas de Daytona (Florida) el fin de semana del 27 y 28 de enero. Lo hará con el equipo United Autosports y con el inglés Lando Norris, de 17 años y de la escuela de McLaren, como compañero. "Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto", escribió el asturiano en una red social. "Estábamos en Singapur y firmamos la renovación en Fórmula 1. A los dos minutos me dijo: "Quiero hacer Daytona2. Fue decisión suya, no le convences para algo así; él decide todo por sí mismo", explicó Zak Brown, jefe de equipo de la escudería McLaren.