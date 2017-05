'Hat-trick' de Fittipaldi

Avisaba Jaime Alguersuari, promotor de las World Series y apasionado del mundo del motor, que si Pietro Fittipaldi, poleman de la carrera de ayer, conseguía hacer una buena salida -su talón de aquiles y que le llevó a gastar una práctica libre en ensayarlas en vez de preparar el coche-, llegaría al primer paso por meta liderando la carrera con al menos dos segundos de ventaja. No se equivocó mucho, porque el nieto del mítico Emerson volvió a fallar en el arranque y el ruso Egor Orudzhev le adelantó al poco de apagarse el semáforo, llegando en cabeza a la primera curva. Pero la raza de campeón de Fittipaldi -apellido obliga- le llevó a volar con el Lotus -precioso y que recuerda a aquel vestido con la publicidad de John Player Special-, a emparejarse con el pupilo de Adrián Vallés y a adelantarle entre la segunda y tercera curva, llegando a la curva Doohan por delante. A partir de ahí, a pisar a fondo el acelerador para cruzar la meta con 1'166 de ventaja sobre Orudzhev en el primer giro, ventaja que fue incrementando poco a poco hasta pasar bajo la bandera a cuadros con más de cuatro segundos de ventaja, firmando el primer hat-trick -pole, vuelta rápida y triunfo- de la temporada en las World Series. No se equivocó Alguersuari, no.

Fittipaldi sumaba así su tercera victoria de la temporada y sale de Jerez aún más cerca del liderato que mantiene Binder, quinto ayer. Dos puntos separan al austríaco (120) del brasileño (118), que subía a lo más alto del podio acompañado de los rusos Orudzhev e Isaakyan.

La carrera, a diferencia del sábado, tenía el aliciente añadido del cambio de neumáticos obligatorio a partir de la quinta vuelta. Para entonces, Fittipaldi cominaba con más de dos segundos de ventaja, y en el siguiente giro tanto el líder como Orudzhev entraron el boxes, reincorporándose quinto y séptimo, con Cipriani entre ellos. La entrada en boxes fue recolocando la carrera y en el noveno giro el de Lotus retomaba el liderato con el ruso a 1'6: antes de la vuelta diez todos los pilotos habían pasado por el pit-lane con el único cambio en la clasificación del israelí Roy Nissany (RP Motorsport), vencedor el sábado, forzado a retirarse.

Pero el ritmo de Fitipaldi impidió más emoción en la cabeza de carrera: en la vuelta 15 su ventaja era de 2'2 y en la vuelta 20 ya era de más de tres segundos. Después de 26 giros, cumplidos los 40 minutos de carrera, la renta era de 4'066 segundos, ventaja que en la vuelta final amplió hasta los 4'373 con los que acreditó su dominio en esta segunda carrera jerezana de las World Series.

Inabordable Fittipaldi, la emoción estuvo por el cajón bajo del podio: Isaakyan rodaba tercero pero con el mexicano Celis pegado a su rueda durante toda la segunda parte de carrera, obligando al ruso a mantener el ritmo y a no despistarse para mantener su posición: a mitad de la vuelta 27 Celis empezaba su carga frente a Isaakyan mientras Fioravanti empezó a inquietarse por Binder a pesar de una mala salida, y atrás se disputaba una interesante batalla entre los rookies con Konstantin Tereschenko (Teo Martin Motorsport) remontando desde la última línea de parrilla hasta la séptima plaza.

Fittipaldi cerraba el fin de semana jerezano con una merecida victoria frente a Orudzhev mientras Isaakyan aguantaba a Celis Jr. para completar el podio. El mexicano fue seguido por Binder, Fioravanti, Tereschenko y Nelson Mason (Teo Martin Motorsport).