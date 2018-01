Hedrera, casi fuera del XCD

David Polaco ya ha dicho adiós al Xerez Deportivo de forma oficial y Dani Hedrera va a ser el siguiente, salvo un giro poco esperado en las negociaciones que están manteniendo el propio defensa y la entidad azulina con Los Barrios, que será su destino. Vicente Vargas aclaró que "él está en negociaciones para salir de la entidad y no va a estar en la lista de convocados. No sé si finalmente esos contactos fructificarán o no pero no le vamos a citar. Hay negociaciones a tres bandas y espero que la próxima semana el club me diga si el jugador sigue o no sigue".

Con los derechos federativos bloqueados y la marcha de jugadores, la situación se presenta "difícil, muy difícil pero hay que seguir trabajando y a ver qué podemos hacer. Intentaremos desbloquear los derechos y cambiar un poquito el esquema que se hizo al principio. Si se marcha gente importante del equipo y se desbloquea todo, económicamente no podemos traer a futbolistas de un corte parecido al de los que se van pero apostaremos por jugadores jóvenes de la zona con ganas de cruzarse en el camino del Xerez para poder salvar la categoría".

Además, añadió: "Siento envidia sana de otros equipos, ahí están el Sanluqueño, Los Barrios, el Arcos, el Ciudad de Lucena o la Lebrijana, que se están reforzando muchísimo. Estamos en desventaja y futbolistas hay porque siempre aparecen pero nosotros no podemos firmar, hemos perdido jugadores. Teníamos veintidós fichas y nos hemos quedado con dieciocho jugadores y eso teniendo en cuenta que tanto David Zamora como Alberto llevan tiempo lesionados".

Frenar la salida masiva de integrantes del plantel se ha convertido en la prioridad y ahí el preparador jerezano muestra "una gran preocupación. Hace unos meses ya hablábamos que había temas difíciles de solucionar y que, poco a poco, irían apareciendo. Aquí están apareciendo. Me preocupa que se pueda ir más gente y en el club hay órdenes que no se marche más gente. Polaco sale por su cláusula, Dani está negociando y a ver qué tipo de acuerdo se llega. Del resto no sé nada".

El interés de varios clubes de Tercera también por el meta David Zamora es algo de lo que Vargas no quiere ni oír hablar. "Se comentan muchas cosas pero no tengo constancia de nada de eso. De todos modos, David es un futbolista que ha estado tres meses, que todavía no está bien del todo , el club cuenta con él, es un activo del club y no me gustaría que se fuera. Le resta recuperación, él está muy comprometido con el club y el club también está muy comprometido con él. En estos clubes, todo el mundo sabe que cuando un jugador se lesiona durante tanto tiempo, todo el mundo mira hacia el otro lado pero aquí es diferente, a él se le ha cuidado, está dentro del club y cuando se ha pagado él ha cobrado igual. He hablado con él, entiendo que cuando se recupere volverá a ser un jugador importante y que se va a quedar con nosotros. Zamora es un gran profesional y una buena persona y hasta el momento ha cumplido perfectamente con el equipo. Ahora mismo, no le veo para nada fuera del Xerez CD".

La gestión del grupo en estos momentos no es fácil, ya que el club no paga a la plantilla desde hace dos meses y luego paga por usar Chapín tres mil euros. "Esa preocupación me la han trasladado pero, por suerte, mi relación con el vestuario es bastante buena porque llevamos mucho tiempo juntos. Están trabajando espectacularmente y los chavales no entienden nada porque hace dos meses que no cobran sus compensaciones pero no falta nadie a los entrenamientos. Están intranquilos y se quejan eso es evidente".