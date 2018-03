Heroico Xerez CD

Tres puntazos. Son los que sumó el Xerez CD en su visita al Utrera, en un duelo directo en el que los hombres de Juan Pedro Ramos terminaron el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Javi Gómez a la hora de juego y de Carrasco faltando doce minutos para el final. Pero bastó el golazo de Juan Benítez desde 25 metros en la primera mitad para sumar la segunda victoria consecutiva que permite al cuadro azulino mantener la distancia con los puestos de descenso. Zamora, con una pletórica actuación, también fue clave para que sacar petróleo de tierras utreranas.

Fue el conjunto blanquirrojo el que no dudó en llevar el peso del partido en los primeros instantes del mismo ante un cuadro, el azulino, bien organizado en defensa, serio y cómodo en su idea de robar algún balón y salir al contraataque. Tras unos minutos de tanteo en los que se pusieron de manifiesto los problemas en el apartado ofensivo de los locales, a los que les costaba hilvanar jugadas de peligro, llegó la primera aproximación al área, protagonizada por el Deportivo. Fue a través de un disparo de Pedro Carrión que Ayala atrapó sin complicaciones.

6Puntos. El Xerez CD gana el 'gol-average' al Utrera y queda a 6 puntos de la zona de descenso

Uno de los protagonistas del choque fue, sin duda alguna, el cancerbero xerecista, un Zamora que demostró su calidad bajo palos en los momentos más importantes de su equipo y que trajo de cabeza a la línea atacante local, que ya se topó con él poco antes de la media hora, cuando Esteban, tras un pase de Juanma, no pudo superarlo. Poco a poco ganaba terreno el cuadro utrerano, pero lo cierto es que los xerecistas cada vez que merodeaban la zona de castigo rival lo hacían con mucho peligro.

En el minuto 31 el Utrera dispuso de una de sus mejores opciones para adelantarse en el electrónico. Fue Jairo quien, tras una gran contra, no pudo superar a Zamora en el uno contra uno cuando más de un espectador ya cantaba el gol. Poco antes el meta ya había dado muestras de sus reflejos despejando un zapatazo desde la frontal del área. Sin embargo, y cosas del fútbol, cuando más cerca parecía que estaba el 1-0, llegó el 0-1. Llegó tras una contra en la que Juan Benítez, tras irse de Cachana, no dudó el golpear desde 25 metros y sorprender a Ayala. Los utreranos reclamaron mano en el control del ariete del Xerez CD, pero el golazo terminó subiendo al marcador.

El tanto en contra no modificó los planes de los casa, que siguieron agolpándose sobre las inmediaciones del área contraria con la misma suerte constantemente. El Xerez CD, por su parte, trataba de matar el partido de manera definitiva con robos y transiciones rápidas que, como en el tanto inaugural, cogieran por sorpresa al Utrera. Sin embargo, la victoria por la mínima de los de Juan Pedro Ramos no se vio alterada ni antes ni después del paso por la caseta, en una segunda mitad en la que hubo prácticamente de todo menos goles.

Los visitantes, en la reanudación, basaron su fútbol en el buen hacer defensivo. Era su estrategia para mantener la ventaja con uñas y dientes. Los blanquirrojos, por su parte, no encontraban espacios en la poblada zaga jerezana, impenetrable en ciertas fases del segundo periodo. El Xerez se quedó con un jugador menos en el minuto 60, algo que hacía presagiar un final movidito. Javi Gómez vio la segunda cartulina amarilla y se fue a la ducha antes de tiempo, dejando a su equipo con uno menos y un adversario volcado. Pero no hubo manera. El balón no quería traspasar de ninguna de las maneras la línea de gol de la portería de Zamora.

Por tierra, mar y aire. De todos colores y las formas lo probó un Utrera que no fue capaz de perforar el portal del Xerez CD con uno más… ni con dos jugadores más sobre el verde. Maristany, Juanma Pichón y hasta un libre indirecto dentro del área consecuencia de la primera expulsión que tampoco entró. Los de el Pirata aguantaban como podían el chaparrón e incluso se quedaron con nueve futbolistas cuando Carrasco, que había salido de refresco en la segunda mitad por Albino, también se fue a la calle. Plantó entonces un muro el equipo azulino y el Utrera perdonó el empate en el minuto 90. El cabezazo de Pichón lo detuvo con una inmensa acción un Zamora que le dio los tres puntos vitales a los suyos y dejó al Utrera con una monumental decepción.

La victoria, segunda consecutiva, deja al Xerez CD seis puntos por encima del descenso a ocho jornadas del final, y la próxima jornada el Deportivo recibe a otro rival en la pelea por la permanencia, el Castilleja, colista de la clasificación.