Hoy puede ser un gran día para las guerreras del Guada

Ya no hay vuelta atrás. Llega la hora de la verdad. Hoy puede ser un gran día para las guerreras jerezanas. El Guadalcacín FSF cierra ante el Femisport Palau, segundo clasificado del Grupo 2 de la Segunda División Nacional, la temporada. Las jerezanas, a partir de la siete de la tarde, afrontan en el Pabellón Municipal el encuentro de vuelta del 'play-off' de ascenso a Primera División con la ventaja de 1-0 tras el gol de Trini en tierras catalanas.

Para esta cita, Andrés Sánchez, técnico del Guada, recupera a Clara Caballero, la máxima goleadora de su equipo, que la pasada semana no pudo desplazarse a Barcelona por problemas laborales y es todo un pilar en el cuadro guadalcacileño, ya que se trata de su máxima anotadora.

380aforo. Los socios pueden comprar también hoy las entradas de diez a doce en las taquillas del Pabellón

De este modo, las diez jugadoras de la plantilla están disponibles para la importantísima cita y todas intentarán poner su granito de arena para intentar conseguir un ascenso que significaría que el sueño de estar en la máxima categoría del fútbol sala nacional se ha hecho realidad. Al principio de temporada sólo aspiraba a lograr la permanencia.

Los técnicos no quieren confianzas y durante toda la semana están trabajado a nivel psicológico para que las jugadoras encaren el choque mentalmente fuertes. Tras el partido en Barcelona, Sánchez y sus colaboradores consideran que "el partido no va a ser fácil pese al gol de ventaja que traemos. Además, todo el mundo sabe que en fútbol sala el valor de los goles no es doble. El Femisport Palau es un equipo joven pero experimentado en la categoría, en su cancha trabajaron muy bien a nivel defensivo, se replegaron bien y estuvieron a punto de hacernos daño al contragolpe, lo que sucede es que nuestro equipo estuvo sensacional en labores defensivas. Vendrán a por todas, las eliminatoria, por el gol de ventaja, podemos decir que está a un 60% a favor nuestro".

Los preparadores de las jerezanas esperan un duelo "disputado, de mucha tensión, en el que cualquier fallo te puede costar caro. Las chicas no están acostumbradas a este tipo de enfrentamientos y no a va ser fácil, en esa faceta creo que se manejan mejor nuestras rivales, son más expertas si logran nivelar el resultado empujarán aún más".

Además, estiman que "el va a estar lleno y eso también hay que saber manejarlo, hay que saber jugar con la presión. Aún así, el factor cancha debe beneficiarnos, será impresionante ver las gradas llenas como el día del Cádiz. Todas las jugadoras están muy motivadas y si jugamos como lo hicimos en Barcelona el partido se puede ganar y conseguir el ascenso. Eso sí, queremos dejar claro que, pase lo que pase, la temporada ha sido excepcional, para enmarcar. El objetivo no era estar luchando por el ascenso ni mucho menos pero el equipo ha ido creciendo y de treinta jornadas ha sido líder en veinticinco".

Por otro lado, apuntar que todos los socios que quieran asegurarse su entrada pueden pasar esta misma mañana, de diez a doce la mañana, por las taquillas de Pabellón Municipal para retirar su localidad a un precio de cuatro euros.

El aforo es limitado, 380 personas, y el club quiere advertir a todos los aficionados que no puede vender más localidades y que sólo se pondrán adquirir a partir de las cinco las que los socios no hayan retirado en las taquillas por la mañana.