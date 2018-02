Imanol Rojo acaba el 62 y Martí Vigo abandona

El fondista vasco Imanol Rojo fue el mejor español en la prueba de 15 kilómetros en estilo libre de los Juegos, al concluir en el puesto número 62, toda vez que el joven aragonés Martí Vigo no completó el recorrido.

Imanol Rojo cubrió la distancia en un tiempo de 37.35,5. Se quedó a 3.51,6 del suizo Dario Cologna, quien ayer capturó su cuarto oro olímpico -el primero en PyeongChang- ante el noruego Simen Hegstad Krueger (+18,3) y el ruso Denis Spitsov (+23,0).

Martí Vigo completó los primeros 9,8 kilómetros en 25 minutos, con una desventaja de 3.09,7 con respecto al líder, pero no pudo terminar la prueba en una jornada agridulce para él.

A sus 20 años, el esquiador de la Agrupación Deportiva Hospital de Benasque vivió su debut olímpico. Tendrá otra oportunidad para desquitarse. El día 21 de febrero competirá junto a Imanol Rojo en la prueba de sprint libre por equipos.

El tolosano, de 27 años y olímpico en Sochi 2014, cerrará la participación española en esquí de fondo el día 24 de febrero, en la prueba de 50 kilómetros en estilo clásico, con salida en masa.

Martí Vigo, que debió medicarse en los últimos días por una inflamación de las amígdalas, desea abandonar el centro de esquí de fondo de Alpensia con mejores sensaciones. "Hoy que me empezaba a recuperar de las anginas se me ha pasado al oído, pero no lo quiero poner como excusa. Hoy ha sido un día de no ir ni para atrás. Ya vendrán días mejores. Desde ya, a pensar en lo siguiente", sentenció.