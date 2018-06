El Industrial alega que Morlán no intentó agredir al árbitro

El Comité de Competición debe decidir esta tarde las sanciones que impone tanto al Bazán como al Jerez Industrial después de los incidentes que ocurrieron el pasado domingo en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a División de Honor y que, como se sabe, obligaron al colegiado linense Palomares Gutiérrez a suspender el encuentro con el resultado de 3-1 para el equipo local.

El club industrialista va a intentar demostrar con un vídeo en su escrito de alegaciones que Manuel Jesús Morlán no intentó agredir al árbitro, como éste aseguró en el acta que redactó en su casa debido a que no se veía "en condiciones ni con ánimo de redactarlo en el estadio". En efecto, en unas imágenes de un aficionado industrialista se puede comprobar toda la sucesión de los hechos, desde el inicio de la trifulca hasta cuando el trío arbitral entra en la zona de vestuarios, sin que de las imágenes se desprenda que Morlán intente agredir al colegiado, como textualmente recogió así Palomares Gutiérrez: "Antes de abandonar el terreno de juego, Morlán se dirige hacia mí con los siguientes términos. "Eres un hijo de puta, sé que me vas a expulsar", todo ello con los puños cerrados y acercándose a mí con intención de agredirme, pero sin hacerlo. Teniendo que ser sujetado por sus compañeros y la fuerza de orden público". Tampoco se aprecia en dicho vídeo que el delantero industrialista "enseñe el culo a la grada" como también reflejó el colegiado en el acta. En el vídeo, tanto el que presenta el Jerez Industrial, como otros que circulan estos días por la red, sí se aprecia que un aficionado local que posteriormente señalan como Leo, capitán del Bazán (aunque el colegiado no lo puede llegar a identificar) es el primero en saltar al terreno de juego. Palomares Gutiérrez indicó en el acta que esta persona fue el protagonista de "la primera agresión", cometida sobre Dani Castro y espoleta de los incidentes que se produjeron inmediatamente después. Además, el club de la copa y la venencia también argumentará amparándose en el mismo vídeo que Manolo no lanza en ningún momento "una botella de agua de litro a la grada donde se encontraban los aficionados del equipo local", como señala el árbitro en el acta, ni que realice un corte de mangas a la afición local.

En las imágenes tampoco se aprecia que Manolo arroje una botella a la grada

De este modo, y tras las alegaciones que han presentado ambos clubes al contenido del acta arbitral teniendo en cuenta también la existencia del informe del delegado federativo que solicitó el club industrialista, el Comité de Competición debe decidir esta tarde varias cuestiones. En primer lugar, debe poner fecha y hora a los 10 minutos -más el descuento- que quedan por disputar del encuentro, con el resultado de 3-1 favorable al Bazán. El partido deberá reanudarse con el saque desde el centro del campo por parte del Jerez Industrial, ya que se suspendió tras el 3-1 del Bazán. Los minutos restantes se tendrán que jugar este domingo, por lo que la eliminatoria final en la que ya espera la Roteña pasaría a los días 17 y 24 de junio.

Asimismo, Competición tiene que fijar el escenario del encuentro: bien en el mismo campo de Sacramento pero a puerta vacía, bien en un terreno de juego neutral. Además, el Bazán se expone al cierre de su estadio por uno o más partidos tras quedar acreditado que la invasión de campo parte de aficionados locales. De esta manera, si el Bazán elimina al Jerez Industrial tendría que jugar el partido de vuelta contra la Roteña fuera de San Fernando.

Por otro lado, el Comité de Competición también sancionará con varios partidos a los jugadores que estuvieron implicados en los incidentes. Por parte del Bazán caerá Dani Curbelo, que según el acta golpeó "con el puño a un jugador rival". Aunque la peor parte se la lleva el Jerez Industrial. Dani Castro vio la tarjeta roja momentos antes de que el colegiado tomara definitivamente el camino a los vestuarios y tras los incidentes Morlán tampoco podrá saltar al terreno de juego. Si finalmente no prosperan las alegaciones por Manolo, el equipo industrialista tendría que jugar el partido con siete jugadores al tener ya expulsado a Álex Rodríguez desde la primera mitad.