El Industrial acusa de trato discriminatorio a Deportes

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, acusó de trato discriminatorio a Deportes, que ayer impidió al primer equipo blanquiazul entrenar en La Juventud por las condiciones meteorológicas. El mandatario industrialista, en declaraciones a la Cadena SER, dijo que "una vez más, y son muchísimas ya a lo largo de este año, unas veces porque iban a fumigar y nunca coordinan con nosotros estas comunicaciones, lo dicen sin avisar, sabiendo que nosotros entrenamos tres días y otros dos libres; esto que cuento son ocasiones pasadas, el tema de que cuando caen cuatro gotas pues inmediatamente se nos prohíbe el uso. Nosotros entendemos el cierre de las instalaciones en su día, lo acatamos y lo entendemos porque es una medida comprensible, pero la semana pasada por ejemplo, que había dos días que apenas llovió entre semana y teníamos un partido muy importante el domingo en nuestro campo, con césped natural, contra un rival que entrena en césped artificial, pues nos prohíben entrenar en toda la semana. No nos dejan entrenar ni media hora, nada, absoltamente nada, y una de las ocasiones fue el miércoles pasado a las cinco de la tarde con el entrenador que ya venía en camino desde Lebrija y le tenemos que decir al hombre que Deportes acaba de mandar un whatssap y que no nos deja entrenar. Este hombre no lo entiende, nosotros tampoco lo entendemos, no estaba lloviendo, no había llovido y tenemos que cambiar toda la planificación, reinventar el entrenamiento, adaptarlo a otra superficie, a medio campo".

Garrido añade que ayer, "nuevamente, que no está lloviendo, que el día está con nubes y claros, que el lunes tampoco llovió apenas, teníamos una sesión de entrenamiento y otra vez un nuevo correo que se nos prohíbe el uso. Estamos cansados ya del trato que creemos es discriminatorio hacia el Jerez Industrial, estamos haciendo un esfuerzo muy grande y el Ayuntamiento de Jerez, como todos los ayuntamientos deben estar con sus equipos, no te digo volcados porque tienen muchas cosas en las que pensar, pero por lo menos no poner zancadillas y por lo menos facilitarle la labor del día a día, porque estamos poniendo mucho dinero, mucho empeño, mucho esfuerzo y mucha ilusión y todo esto no es más que poner trabas, zancadillas y dificultar el camino hacia el objetivo que nos hemos marcado nosotros y nuestra afición".