Al Industrial no le gustan las formas

El presidente del Jerez Industrial y su directiva están molestos con los clubes que están 'tocando' a varios de sus futbolistas. El primer caso que ha saltado a la palestra es el de David Piñero, pretendido por el Atlético Antoniano que dirigirá la próxima temporada Jesús Mendoza. Pero no es el único caso. Otros jugadores, como Jesús Vega, Juanito o Álex tienen ofertas de otras entidades de superior categoría.

La gran temporada que ha realizado David Piñero, futbolista que ha anotado la friolera de 20 goles sin ser delantero centro nato, ha despertado el interés de varios clubes. Entre ellos se encuentra el Antoniano, equipo que la próxima temporada entrenará Jesús Mendoza, extécnico de los industrialistas. Según el presidente del Jerez Industrial, Pedro Garrido, existe el compromiso tanto de la entidad sevillana como del propio técnico de no 'tantear' jugadores que estuvieron bajo las órdenes de Mendoza la pasada campaña El interés por Piñero ha molestado al presidente industrialista. "Nosotros sólo hablamos directamente con futbolistas que sabemos que está libres y, si sabemos que tienen algún año más de compromiso con sus clubes, sí hablamos con la directiva. Es nuestra forma de actuar, que creo que es la correcta", explica Pedro Garrido. "Estamos molestos porque estamos viendo que en muchos casos son clubes con los que tenemos un buen trato. Y no nos parece nada correcto", dice en referencia al interés del Antoniano en Piñero. "Con el Antoniano tenemos un acuerdo de no tocarnos futbolistas, un acuerdo que es tanto con su presidente, Nene, como con Jesús Mendoza. Saltarse eso a la torera no nos parece bien si es verdad lo que se está publicando. Yo he hablado con Piñero y me ha dicho que le han llamado a él", señala.

El año pasado ya se dio algún caso y no dudamos en hacer valer los derechos federativos"El club que quiera a un jugador nuestro se tiene que dirigir a nosotros, creo que es la forma más correcta"

Al dirigente industrialista le molesta más las formas, porque no se niega a negociar: "Todo se puede negociar. Si el jugador tiene una oferta de superior categoría interesante estamos hablando de su proyección y, en ese sentido, hay que sentarse a negociar como hace cualquier club. Y hay fórmulas: una cesión y el año que viene regresa; buscar la cesión de algún jugador que nos interese y que esté en ese club; partidos amistosos... Hay fórmulas y sólo hace falta voluntad". "El año pasado ya se dio el caso de varios jugadores que no actuaron de forma correcta con el club y no dudamos en hacer valer los derechos federativos firmados aún a riesgo de que el jugador finalmente no formase parte de la plantilla. Los socios nos eligieron para defender los intereses de nuestro club y es lo que vamos a hacer sin ningún titubeo".

Pedro Garrido explica que "todos los años hay equipos que tienen los ojos puestos sobre el Jerez Industrial. Esto es un escaparate pero no puede ser que un jugador venga un año para promocionarse e irse. Que menos que si el club cumple, el jugador también lo haga a medio plazo. A nadie se le puso un puñal en el pecho para que firmase dos años, todos dijeron que sí y vieron lógico nuestro planteamiento. Y ahora vienen los demás, los directores deportivos y los clubes prometiendo el oro y el moro, calentando la cabeza a los jugadores y llenándoselas de pajaritos".