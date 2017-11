El Industrial le hace ficha a Thiaginho

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, argumentó tras el partido del pasado domingo contra El Torno, que hacía falta reforzar la plantilla industrialista. Dicho y hecho, el club hacía ayer oficial el fichaje del brasileño Thiago Marques Volante 'Thiaguinho', centrocampista de 20 años que llevaba ya varias semanas entrenando a las órdenes del entrenador. El club estaba a la espera de que llegase el pase internacional que le permitiese firmar finalmente con el club del catavino y la venencia, circunstancia que se produjo el pasado jueves.

Thiaguinho, que ha firmado por dos campañas, se desenvuelve en la posición de pivote donde, además de poseer una gran visión de juego y criterio en la salida del balón, aportará lucha y sacrificio en tareas defensivas. A pesar de su juventud, ya cuenta en su haber con un importante currículo en el que destaca la consecución del mundial juvenil de clubes con el Corinthians en el año 2015 en la que vencieron por 3-0 al FC Barcelona. En sus primeras declaraciones, Thiaguinho no podía ocultar su satisfacción al cristalizarse finalmente su fichaje por el club industrialista: "Es una alegría enorme que por fin se haya podido cerrar mi fichaje y poder estar a disposición del míster para el próximo encuentro. Quiero aportar lo máximo para que el club consiga jugar las eliminatorias y conseguir el ascenso de categoría".

Respecto a su posible convocatoria para mañana, no duda en afirmar que "llevo ya varias semanas entrenando con mis compañeros por lo que me veo preparado para debutar si el míster lo considera oportuno. Es un partido complicado y me encantaría poder ayudar a conseguir los tres puntos". Respecto a su nueva afición, Thiaguinho se mostraba igualmente ilusionado ya que "he seguido todos los partidos que ha jugado el equipo tanto en casa como fuera y la verdad es que me encanta cómo apoya a sus jugadores. Eso es fundamental para la plantilla ya que supone una motivación extra para dar el 200% en cada partido". Habrá que esperar a que Juan Pedro facilite la lista de convocados para el partido del próximo domingo pero todo hace indicar que Thiaguinho puede estrenar convocatoria con el conjunto industrialista. El Jerez Industrial también tiene a prueba al brasileño Camilo.