El Industrial se impone al Tesorillo y vuelve a soñar (1-3)

Este Jerez Industrial es capaz de lo mejor y de loo peor. Después de encadenar cuatro triunfos consecutivos que les dejaban a escasos puntos de los puestos altos cosechó dos empates seguidos con rivales a priori muy asequibles como San José Obrero y Jédula. Eso obligaba a ganar tanto en San Martín del Tesorillo ayer como el próximo domingo al Chiclana Industrial, que ha perdido esta semana el liderato por peor diferencia de goles con el Trebujena.Pero al equipo de Jesús Mendoza le va la marcha y poco le importaba que el Tesorillo fuese uno de los mejores equipos como local. Si hace unas semanas ganaba en El Rosal al Balón, donde hasta ese momento nadie lo había logrado, ayer volvió a dar la de cal, demostrando que el equipo quiere pelear hasta que las opciones y las matemáticas digan que es imposible el salto de categoría. Uno a tres al Tesorillo, tres puntos más y de nuevo a cuatro de los dos primeros.Los de Jesús Mendoza se llevaron un partido en el que hubo de todo. Se adelantaron los locales muy pronto, empató el Jerez Industrial desde el punto de penalti, posteriormente el Tesorillo falló una pena máxima que despejó Pablo, el meta se lució salvando a su equipo en otra clara ocasión local, el Tesorillo se topó con el larguero y en los minutos finales primero se reclamó un penalti en el área local bastante claro que el colegiado no señaló y acto seguido sí pitó otro que pareció menos claro y que significó el 1-2 de Antoñito. Con el rival lanzado al ataque, el propio Antoñito lanzó una contra poniendo en bandeja el 1-3 a Dani Benítez.El encuentro pasó por diferentes etapas pero el Jerez Industrial no le perdió nunca la cara. Los locales se adelantaron en su primer acercamiento en una jugada en la que el meta del Industrial pudo hacer bastante más. Pablo no estuvo contundente en el despeje y Sergio Lata metió la cabeza para hacer el primero.El cuadro de Jesús Mendoza acusó el golpe y el Tesorillo controló los primeros minutos, ya con el marcador a favor. Poco a poco, los jerezanos se fueron asentando en el terreno de juego y pasaron a dominar el partido pero sin crear ocasiones ante un rival muy experimentado que ganaba los duelos individuales a los puntas blanquiazules.La primera mitad caminaba hacia el ocaso cuando el partido dio su segundo giro. En una jugada visitante, Sergio Iglesias, dentro del área, vio cómo un defensa venía lanzado para despejar, giró sobre su propio eje y en cuanto sintió el contacto se fue al suelo. Legzal Mulay no dudo un instante y decretó el primero de los tres penaltis que se señalaron. David Piñero se encargó de transformar la pena máxima empatando el partido. No hubo tiempo para más en una primera parte que estuvo poco movida para lo que iba a ser la segunda.Y es que nada más comenzar la segunda parte, Pablo comenzó a amargar a los locales. El meta portuense sacó una espectacular mano en un remate tesorillense cuando ya se cantaba el 2-1 en la grada de La Era. Posteriormente, donde no llegó Pablo apareció el larguero para salvar al cuadro de Jesús Mendoza. Mediada la segunda parte, Legzal Mulay pitó el segundo penalti del partido en un derribo de Álex a Lata. Cerezo lanzó y Pablo detuvo el disparo dando vida a su equipo.A ninguno le valía el empate, al Tesorillo porque veía cómo se les escapaban Trebujena, Chiclana Industrial y ahora Balón de Cádiz y al Jerez Industrial porque se quedaba sin mucho más margen de error. Los visitantes reclamaron un penalti que pareció claro por manos de un defensa cortando un centro de Joselito pero el árbitro no quiso saber nada. Sí pitó pena máxima en la siguiente jugada de ataque industrialista en una jugada que dejó muchas más dudas. Antoñito lanzó haciendo el 1-2. Faltaba el descuento y el Tesorillo se lanzó a la desesperada a por el empate pero lo que llegó fue el 1-3 en una contra que condujo Antoñito y que resolvió con frialdad Dani Benítez.