"Al Industrial le urge salir de esta categoría cuanto antes"

El Jerez Industrial ha acabado la primera vuelta en Primera Andaluza en la tercera posición a cinco puntos de los dos líderes, Bazán y Trebujena, y con cuatro más que el quinto clasificado. El presidente de la entidad, Pedro Garrido, cree que el equipo está "donde tiene que estar", dentro del primer objetivo que es acabar entre los cuatro primeros para poder disputar las eliminatorias por el ascenso a División de Honor. El dirigente blanquiazul reconoce que al Jerez Industrial le urge estar en una categoría superior y afirma que el club trabaja para reforzar la plantilla. Prevé una segunda vuelta muy competida con "seis o siete equipos" luchando hasta las últimas jornadas por entrar entre los cuatro primeros que disputarán las eliminatoria.

-¿Qué balance puede hacer de la primera vuelta?

-Antes de empezar la Liga no sabíamos el potencial de los rivales. Escuchas que se refuerzan o que mantienen un buen bloque. Equipos como el Trebujena, que hizo el año pasado una gran temporada, lo metíamos en todas las quinielas; el Chiclana, un recién descendido, también sabíamos que tendría un gran potencial porque es el primer equipo de la ciudad, tiene todos los apoyos, cuenta con un campo a su disposición, un ayuntamiento detrás y un presupuesto que nos dobla; y luego la Roteña sabíamos que tarde o temprano iba a tirar hacia arriba pese a ganarles allí. Teniendo todo esto en cuenta, el Jerez Industrial está donde tiene que estar, codeándose con estos equipos. No he nombrado al Bazán, pero es una sorpresa que a estas alturas esté donde está, sin perder ni un partido en la primera vuelta y acabándola como campeón de invierno. Va a haber pelea hasta el final y creo que seremos seis o siete equipos los que nos vamos a jugar a cara de perro estar ahí metidos. Nosotros estamos peleando muchísimo, haciendo todos un esfuerzo titánico por mantenernos ahí y llegar al final con opciones de ascenso.

-¿Está contento con el juego del equipo en este primer tramo?

-Acusamos una racha de empates donde merecimos mejores resultados como en San José Obrero y Recreativo Portuense. El equipo no ha sido inferior a nadie salvo el día del Bazán, que nos salió todo mal y ellos aquí hicieron un gran partido. En Trebujena creo que tuvimos nuestras opciones en la segunda parte tras el 2-1 pero no pudimos y en Chiclana yo creo que el equipo mereció mucho más, diría que el empate e incluso la victoria porque nuestra primera parte fue muy buena. Veo al equipo compitiendo bastante bien. Contra el Vejer nos hemos tenido que levantar y hacer un gran esfuerzo para ganar pero es que viene siendo la tónica, no hay rival fácil y aquí el único equipo que parece estar un poquito desfondado es el Chipiona. Cualquiera te busca las cosquillas y no es fácil ganar cada domingo. Estamos contentos con los resultados y en cuanto a juego creo que estamos dando buenos partidos en casa, ganando todos los partidos salvo el día del Bazán y el Portuense, teniendo que pasar por un periplo de dos partidos en La Canaleja y sin poder entrenar en tu campo durante dos meses largos. Esto te merma bastante.

-¿Esperaba que Trebujena y Bazán terminaran la primera vuelta con tanta ventaja con respecto al resto de rivales?

-No era lo esperado que hayan conseguido una ventaja tan grande pero esto es muy largo y no creo que este ritmo lo mantengan hasta el final. Igual se mantienen primeros pero no con esa contundencia de la primera vuelta. Será difícil que mantengan ese nivel en la segunda vuelta. Tienen buenos equipos aunque los demás también y podemos jugarles de tú a tú en las eliminatorias.

-El técnico ha pedido refuerzos y ha comentado que ve a Trebujena, Bazán y Chiclana con mejores plantillas que el Jerez Industrial.

-La comisión deportiva está manos a la obra porque entendemos que todos los equipos con aspiraciones se tienen que reforzar, no podemos ser conformistas con lo que tenemos. Ya hemos visto el potencial de los rivales y sabemos que vamos justos pero no vamos a cometer locuras ni tirar la casa por la ventana porque económicamente no estamos en esa posición. Vamos a hilar fino porque lo que venga tiene que ser mejor que lo que hay. Por otro lado, tenemos una plantilla corta porque hay jugadores que no están disponibles. Dani Benítez o Alberto Gil no están por motivos laborales; Antonio Romero está lesionado de larga duración; ahora también se ha ido fuera Rodri cuatro meses por motivos laborales. En fin, tenemos a mucha gente con ficha pero que no cuenta porque no puede entrenar. También hemos tenido una lacra con las lesiones, sin ir más lejos con Dani Castro, que ha recaído y es un futbolista que estaba siendo muy importante esta temporada rindiendo a un gran nivel. El mismo David Piñero, que sale de una lesión y ahora ha caído con el tobillo. Son jugadores importantes que no están disponibles. Espero que el 2018 nos respete un poco porque eso influirá en el potencial del equipo.

-¿La idea es llegar en el pico de forma más alto al final de la temporada?

-Me estoy acordando del Chiclana Industrial el año pasado, que fue líder alguna jornada suelta en la primera vuelta, llegó a colocarse tercero por detrás del Trebujena y del Balón, estaba como de tapado pero hizo un final de Liga realmente espectacular ganando siete de los últimos ocho partidos y ante rivales directos. Curiosamente el único partido que perdió fue aquí. Se aprovechó de la presión de los demás y al final fue quien se llevó el gato al agua. Lo importante es llegar fino al tramo final. Puedes ser tercero o cuarto y salirte un 'play-off' buenísimo y llevarte el ascenso. Lo primordial es llegar a ese momento fino, sin lesionados y con la gente entera.

-¿Al Jerez Industrial le urge salir de esta categoría?

-Sí, es una necesidad. Este club ha estado en Segunda División, en Segunda B, ha estado treinta y tantos años en Tercera División. Es verdad que con las reformas estamos en una Preferente y en estas categorías hemos militado pocas veces. La masa social reclama y anhela que estemos compitiendo con los otros equipos de la ciudad. Creo que esta categoría no nos pertenece. Por muy difícil que sea, nos urge salir cuanto antes.

-Llegó hace dos años a la presidencia pero lleva siete años en la directiva post Ricardo y Glenn Hoddle. ¿Qué balance hace de ese trabajo?

-En 2011 entré en una junta directiva siendo secretario. Los que empezamos aquella aventura heredamos el club con un descenso administrativo y otro deportivo. Nos encontramos un equipo asolado; sin jugadores, se tuvo que empezar de cero haciendo un casting; nos llegaban cartas del juzgado a diario. Hoy esto ya no se produce, el Jerez Industrial desde el 2011 para acá no tiene ningún tipo de deuda ni ha faltado a un compromiso con nadie, llámense jugadores, entrenadores, Federación o Ayuntamiento. También hemos satisfecho una deuda que nos reclamaban por el uso de Chapín que fueron promesas de anteriores dirigentes pero con el cambio de gobierno nos dijeron que no sabían nada y que había que rendir esas cuentas. Estamos cumpliendo con jugadores como Dani Carrasco, con una deuda que heredamos de Segunda B. Económicamente estamos intentando cumplir, somos hormiguitas porque aquí no hay grandes entradas de dinero. Aquí todos colaboramos intentando sacar ingresos para mantener el club con dignidad.