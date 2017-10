Inyección de ilusión

Una de las noticias positivas en la derrota en Lebrija ante el Antoniano fue el estreno de José María Basto con el primer equipo del Xerez Deportivo FC. El defensa y Juli Pendín tuvieron la oportunidad de entrar por primera vez en la convocatoria del primer equipo en competición oficial y Basto fue titular, llegando a disputar el partido completo ante el Atlético Antoniano y realizando un gran partido tal y como Pepe Masegosa, entrenador azulino, aseguraba tras el choque, calificando como "sobresaliente" el partido del canterano en su debut.

Tras su estreno oficial con el primer equipo del Xerez DFC, Basto comentaba en declaraciones a la web oficial del club que "no estaba seguro de si entraría o no en la convocatoria pero algo intuía debido a una serie de factores", como las "lesiones de los compañeros". Y luego llegó la titularidad: "Hasta el día del partido en el vestuario no vi que entraba en el 11 inicial. Lo fui intuyendo poco a poco en los entrenos, ya que el míster contaba conmigo en varios ejercicios de simulación del partido durante los entrenamientos".

Para el defensa jerezano, Lebrija fue "una experiencia nueva de la que aprendí mucho. Aunque anteriormente ya había jugado con el primer equipo, la sensación de estar jugando un partido oficial de liga es muy emocionante".

Y para broche, las declaraciones de Masegosa alabando su juego: "Siempre es agradable escuchar palabras buenas sobre ti, ya que te motivan para seguir progresando y a no bajar los brazos nunca".

Basto jugó en el centro de la zaga xerecista junto a Adri, al que agradece su apoyo: "Es un compañero que me ayuda y me enseña mucho tanto dentro como fuera del campo. Sabiendo la experiencia que tiene, me dejo guiar por él".

Ahora, el reto para el canterano azulino es tener continuidad en el primer equipo: "Es decisión del míster, yo estaré siempre disponible para él cuando lo necesite y seguiré esforzándome para crecer futbolísticamente", de ahí que sus expectativas actuales son "no bajar los brazos y seguir trabajando y esforzándome para cumplir mi sueño, que es ser futbolista".