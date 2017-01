Israel y Quirós, otra vez dudas hasta el final y Alberto, casi descartado

Vicente Vargas, una semana más, tiene dudas. Hasta última hora no sabrá si puede contar con todos o con algunos de los futbolistas que arrastran molestias. De no poder contar con alguno, tendría que echar mano de juveniles, ya que cuenta en estos momentos con 23 jugadores en plantilla pero tres están sancionados, Orellana, Carlitos Álvarez y David Narváez, dos están descartados, Casares por lesión y Alberto Gil por problemas laborales, y cuatro tienen algunas molestias físicas. Israel, Alberto, Juanito Benítez y Quirós, ahora con una tendinitis en el tobillo, tienen problemas.

Vargas explica sobre el estado de los jugadores que "acabo de hablar con los fisios y me han comentado que están casi listos los tres -Israel, Alberto y Quirós- pero también que es un riesgo grande alinearles pero no tenemos más remedio que contar con ellos porque ahora mismo la plantilla se nos queda corta con tantas bajas. Alberto es el que peor lo tiene porque, aunque está entrenando con el grupo, no lo está haciendo al máximo rendimiento, a ver cómo evoluciona. Vamos a esperar porque hasta el domingo faltan muchas horas. A estas alturas, la Liga está muy avanzada y no sólo en nuestro equipo, en todos, los que más han jugado empiezan a acusarlo. Juanito espero que tampoco tenga problema pero ya veremos".

Cuerpo técnico y plantilla, después del entrenamiento de ayer, se reunieron en la peña xerecista La Asunción en una jornada de convivencia a la que también acuerdion bastante aficionados.