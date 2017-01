Israel es duda en el Xerez CD y Quirós, alta

El Xerez Deportivo continúa con su puesta a punto de cara al derbi del domingo a partir de las cinco de la tarde, en el Andrés Chacón de La Barca, ante el Cádiz B. Vicente Vargas ya sabe que podrá con 'Chino' Quirós para la cita ante el filial amarillo pero aún mantiene la duda de Israel.

El defensa, que el domingo ya habrá cumplido también los cuatro partidos de sanción que le cayeron como segundo entrenador del Xerez juvenil de Pedro Carrión, ha dejado atrás su rotura de fibras, ya trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros, no tiene ningún tipo de molestias y todo hace indicar que, como mínimo, estará en la lista de convocados

Mientras, su compañero Israel no lo tiene tan claro ni mucho menos. El centrocampista xerecista ya ha comenzado a entrenar y está bastante mejor pero aún no ha forzado la máquina. El azulino sufrió un pinchazo en el gemelo derecho en el último partido del año en Chiclana, la pasada temporada ya sufrió la misma lesión en la misma zona y no quiere forzar porque el curso anterior ya estuvo por esos problemas casi dos meses apartado de los terrenos de juego.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Barca, propietario del terreno de juego, se ha volcado tanto con el Xerez CD como con el Cádiz y en la jornada de hoy ultimará las medidas de seguridad, después de contactar tanto con la Guardia Civil como con la Policía Local y también con ambas entidades.