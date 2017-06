Israel se apunta a Tercera

Israel Durán, uno de los capitanes del Xerez CD, aún no ha asimilado del todo el ascenso a Tercera División que su equipo logró hace ya diez días en Lora. El jugador azulino admite que "todavía estamos disfrutando de todos estos momentos, que están siendo únicos e inolvidables y aún nos quedan algunos más. Nos quedan varios actos y no queremos que terminen. Lo que vivimos en Lora fue impresionante. El partido fue un claro ejemplo de lo que ha sido toda la temporada. Sufrimos hasta el último segundo del encuentro de la temporada".

Además, en ese sentido, no duda al matizar: "Cada día que pasa creo que somos más conscientes de lo que hemos conseguido y esto, a medida que pase el tiempo, más importante va a ser. Según tengo entendido, el club va a poder seguir para adelante con este ascenso, va a competir en Tercera, se plantea retos muy bonitos y todos esperamos vivirlos y disfrutarlos".

Tercera será una categoría mucho más dura pero tampoco es Primera, no debemos temer a ningún rival"

Antonio Poyatos, exjugador y exsecretario técnico del Xerez CD, aseguró nada más finalizar el encuentro en el campo de Nuestra Señora de Setefilla que el ascenso que acaba de conseguir el Deportivo era el más importante de la historia del club, incluso más importante que el de Primera División. Israel confiesa que "que eso lo diga un xerecista del nivel de Antonio Poyatos nos llena de orgullo. Él fue uno de los héroes del ascenso a Segunda en la temporada 85/86 y también estaba en el club cuando ascendió a Primera y que diga eso todavía refuerza más nuestro orgullo. Que diga esas cosas alguien así es lo máximo que puede esperar un jugador de este equipo".

El xerecista, que ha sido un comodín para Vargas esta temporada porque igual ha jugado de central que de centrocampista, califica la campaña de "durísima, pero la peor de todas con diferencia fue la de Jesús Mendoza, mi primera temporada en el club. Aquel año ha sido el más duro que yo he vivido en el mundo del fútbol. Esta temporada, por ejemplo, hemos tenido muchísimos problemas con los campos de entrenamiento pero hemos tenido las necesidades mínimas cubiertas. Hemos tenido material para entrenar, ropa, campos aunque no siempre los adecuados, pero el primer año es que no teníamos ni material, ni campos para entrenar ni nada de nada. Salvamos la categoría y hasta estuvimos bastante bien en un tramo de la competición. Gracias a todo lo que hicimos aquella temporada estamos celebrando actualmente este ascenso".

A la hora de hacer balance de la temporada 16/17, la primera de la División de Honor, resalta que "ha tenido bastante nivel, aunque hay gente que cree que lo contrario. El Cádiz B desde un principio todo el mundo sabía que iba a ser el mejor equipo de la categoría, que iba a ser el enemigo a batir por todo, y, de hecho, creo que ha estado en puestos de ascenso todas las jornadas de la Liga. Los chavales se lo han merecido, han sido los mejores y hay que darles la enhorabuena por ello. El Salerm Puente Genil también tenía un buen equipo, igual que el Ciudad de Lucena. La segunda y tercera plaza ha estado más ajustada, cualquiera de esos conjuntos junto a nosotros, como así ha sido, las podíamos conseguir. Al margen de los equipos que hemos logrado el ascenso, a mí me ha gustado y sorprendido muchísimo el Estrella San Agustín. Nadie contaba con ese equipo y soy de los que piensan que aún lo pueden conseguir con la repesca por los ascensos a Segunda B, se lo merecen por cómo han trabajado también".

Y de cara al futuro, Tercera, bajo su punto de vista "será mucho más dura que la División de Honor porque hay equipos de mucho más nivel pero esta categoría no es fácil y nos ha dado experiencia. Será más intensa y con más calidad pero, evidentemente, no será Primera, podemos hacer un buen papel. Evidentemente, habrá equipos con un presupuesto alto, llamados a ser los gallitos de la categoría, pero no hay que temerle a nada ni a nadie. Es un poco lo que ha pasado esta temporada en División de Honor.

La pasada campaña se planteó seguir adelante o colgar las botas porque le resultaba bastante complicado conciliar su vida laboral y familiar con el fútbol. De cara al próximo curso, Israel no tiene dudas y tiene cuerda para rato. "Estoy bien físicamente, ilusionado y con muchísimas ganas de seguir pero eso depende ya del club y de la parcela deportiva. El míster aún no ha hablado conmigo y no sé qué idea tendrá. Por mi edad, me gustaría jugar en Tercera y seguir aportando mi granito de arena a este proyecto".