Jairo, experiencia, mando y reflejos para la portería

La portería del Xerez CD 18/19 empieza a tomar cuerpo. El club presentó ayer a Jairo Ruiz, experto cancerbero que regresa a la entidad a petición de Juan Pedro y tras su paso por un gran número de equipos de Cádiz y Sevilla. El meta, a sus 32 años, vuelve al Deportivo con la ilusión de un principiante para sacarse la espinita de la temporada 13/14 con el descenso a Primera Andaluza. "Quiero aportar experiencia y trabajo. Vengo curtido en mil batallas pero tengo mucha ilusión, me gusta la presión y ganar en los campos complicados. Voy a trabajar para que el míster lo tenga complicado a la hora de decidirse por el titular".

El flamante portero xerecista admitió que "estoy contento. Es cierto que en las últimas temporadas habían contactado conmigo pero por diferentes motivos no habíamos podido llegar a un acuerdo. Vicente me llamó hace unos días, me ha convencido y tengo unas ganas enormes de empezar con este proyecto. Tengo 32 años y estoy un poco cansado de dar volteretas por toda la provincia. Mi trabajo tampoco me permite moverme por un radio muy amplio y como en casa, en ningún lado, se nos puso todo de cara para firmar".

Su pasado en la entidad, lo recuerda con cariño a nivel deportivo pero no tanto en el plano institucional. "Fue una campaña en la que hubo de todo. Llegó Ricardo, tuvimos varios entrenadores y pasaron por el club muchísimos jugadores. Aquel año sabía dónde me metía. No estaba bien en Chipiona y firmé por seis meses para no quedarme parado. Descendimos pero mi paso por el club me ayudó para fichar por el Antoniano la temporada siguiente".

De cara a la próxima temporada "es lógico que tenga algunas dudas. Lo que sé es lo que me han comentado y lo que se comenta en los medios. Todo aparece un poco convulso pero conozco a Vicente desde hace muchos años y confío en su palabra. Por lo que me ha contado, puede ser un año bastante bonito, yo confío en que el equipo va a salir para adelante seguro, confío en este proyecto".

Jairo jugó en el Phoenix y cuando él militaba en el equipo de Gibraltar, "curiosamente Luis Oliver, que tiene muchas sociedades, era el máximo accionista de ese equipo y allí cobrábamos los días 29 ó 30 de cada mes. Me tuve que venir en enero por trabajo y me pagaron el mes completo. Estando él, no hubo problemas allí".

En cuanto a la próxima campaña estima que "va a ser competitiva, muy fuerte, va a tener mucho nivel entre los equipos que han bajado, los que se han quedado y los que se pueden quedar porque todavía no ha terminado la fase de ascenso. Además, será bonito competir con otros dos equipos de Jerez. En Guada, por ejemplo, no gana nadie, todos sabemos cómo es aquel campo de complicado".

Vicente Vargas, director deportivo azulino, fue el encargado de presentar al portero, le agradeció su predisposición y le deseó lo mejor en el Deportivo. "Llevábamos dos temporadas con ganas de firmarle pero por diferentes motivos no pudo ser. Este año, Juan Pedro nos lo ha pedido, quería dos porteros del mismo nivel, de garantías, y lo hemos conseguido. Tiene experiencia, domina el juego aéreo, tiene buena colocación y manda mucho. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. La competencia va a ser dura porque tenemos al juvenil José Ángel, que va a jugar en Segunda Andaluza con Afición Xerecista y estamos pendientes de David Zamora. Ojalá esta temporada tenga suerte y nos ayude a crecer y a conseguir los objetivos marcados".