Javi Casares, el primero

Javi Casares es el primer refuerzo del Xerez Deportivo FC para la temporada 2018-19 en Tercera División. El delantero jerezano, que ayer anunciaba al San Fernando que no continuaría en el equipo de Bahía Sur pese a tener opcional una temporada más en su contrato, cerró por la tarde los detalles de su vinculación al equipo xerecista con Edu Villegas, director deportivo azulino, y posteriormente el club anunciaba oficialmente su incorporación a través de las redes sociales.

Francisco Javier Casares García (Jerez, 13 junio 1984) atesora una vasta experiencia en Segunda B. Formado en la cantera del Pueblo Nuevo, jugó en el Sanluqueño, Arcos y San Fernando en Tercera y en la categoría de bronce en el Alcalá, San Fernando, Granada, Deportivo Alavés, Real Oviedo, Amorebieta, Hércules, Atlético Baleares y Lleida antes de regresar el pasado curso al San Fernando, en el que disputó 30 partidos (22 como titular) y anotó 7 goles, siendo decisivo en el tramo final de la temporada para la permanencia de los isleños en la categoría.

Me voy a defender los colores de la tierra donde nací vestido de azul, mi color preferido"

Con más de 300 partidos y 60 goles en su haber en la categoría de bronce, Casares logró el ascenso a Segunda A con el Granada en la temporada 09-10 y ya estuvo en el punto de mira de Edu Villegas el pasado verano, cuando acabó decantándose por la oferta de superior categoría del San Fernando. Ahora, el atacante jerezano ha tomado la decisión de no seguir en la Isla ejerciendo el derecho estipulado en su contrato para no prorrogar su contrato un año más y ha apostado por sumarse al proyecto del Xerez Deportivo FC.

La incorporación de Javi Casares sin duda es un salto de calidad para la plantilla del club azulino ya que permitirá a Pepe Masegosa, entrenador recién renovado, más alternativas a la hora de confeccionar el ataque ya que el delantero jerezano puede jugar en ambas bandas, en la mediapunta e incluso como delantero centro, y su capacidad goleadora y experiencia deben ser claves en el estreno del XDFC en categoría nacional.

En su adiós al San Fernando y a través de la web oficial del club isleño, Javi Casares agradece el apoyo a la afición de Bahía Sur y afirma en su carta de despedida que "me voy a defender los colores de la tierra donde nací, con el mismo entusiasmo que tuve aquí, vestido de azul que es mi color preferido".

Por otra parte, el Xerez Deportivo FC presenta hoy a Francis como entrenador del nuevo filial que se estrenará en competición la próxima temporada.