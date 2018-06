Javi Tamayo sigue una campaña más

El Xerez Deportivo FC anunció ayer la renovación de Javi Tamayo y las salidas de cuatro jugadores: Adrián Martín, Bonomo, Álvaro Martínez y la ya conocida días atrás de Aziz.

En lo que concierne al punta, Edu Villegas, director deportivo de la entidad, y Tamayo alcanzaron un rápido acuerdo para prolongar la vinculación del punta con el club xerecista.

Javi Tamayo no tuvo un inicio de temporada fácil debido a que tuvo que recuperarse de la operación de rodilla a la que fue sometido al término de la temporada anterior. No obstante, el delantero recuperó pronto la titularidad y acabó la temporada con 11 goles, siendo además el autor del tanto que certificó el ascenso del Xerez Deportivo FC a Tercera División en el partido contra el Chiclana Industrial.

Javi Tamayo vivirá su tercer año como jugador azulino y esta temporada regresa a Tercera División, categoría nacional en la que ya militó con el Guadalcacín en la temporada 2015/2016.

Por otro lado, el club xerecista está cumpliendo la máxima de toda entidad a la hora de reforzarse de cara a una nueva temporada: antes de entrar hay que dejar salir. Así hay que entender las salidas de Adrián Martín, Bonomo y Álvaro Martínez.

Se trata de jugadores que han tenido su mayor o menor peso específico en el equipo de Pepe Masegosa en la temporada recién concluida. El centrocampista canario, por ejemplo, ha participado en 27 encuentros, aunque sólo fue titular en 12 de ellos. Las lesiones han lastrado a un Adrián Martín que anuncia que cuelga las botas para pasar a ocupar un puesto aún por concretar en el club.

El futbolista se ha despedido de la afición agradeciendo "el trato ofrecido" tanto al equipo como "a mi persona". "Incluso sin estar al cien por cien he notado ese cariño y no tengo ninguna duda de que este año seguirá apoyando. Es la mejor afición que he tenido", señalaba el jugador, que además hace un balance "muy positivo" de la temporada porque "en general ha sido perfecta, consiguiendo el objetivo" aunque en lo personal reconoce que tuvo "altibajos" motivados por las lesiones: "Llevo muchos años con el tema de las lesiones y te afecta deportiva y personalmente. De todas formas, el balance es positivo porque el día a día en el vestuario ha sido impresionante".

Ahora, le espera un futuro dentro del club que está por concretar: "Hemos consensuado que lo mejor es ayudar al equipo de otra manera y así trasladarle toda la experiencia que he ido acumulando en mi carrera. Me gustaría seguir entrenando a la cantera y ayudar al primer equipo o al filial en lo que se pueda. Concretaremos en estos días", afirmó.