Javier Otero se va y González le sustituye

Javier Otero, hasta ayer adjunto a la dirección deportiva del Xerez Deportivo FC, se marcha de la entidad azulina por motivos laborales y su puesto lo ocupará a partir de ahora José Luis González, que ayudará a Edu Villegas en la confección de la plantilla.

Otero comunicó a Edu Villegas su intención de salir del club hace unos días pero no fue hasta ayer cuando se hizo oficial. "Agradezco a Javier Otero la dedicación y el esfuerzo que ha realizado en nuestro club. Ya me dijo hace unos días que no iba a poder compatibilizar su trabajo con el puesto en el club. Me ha demostrado el tiempo que ha estado con nosotros que es un gran profesional". A partir de ahora, será José Luis González el adjunto a la dirección deportiva aunque seguirá también como entrenador de porteros del primer equipo.

El director deportivo lleva varios días trabajando a destajo para confeccionar la lista de altas y bajas de cara a la próxima temporada. De momento, en cuanto al capítulo de bajas, Masegosa está valorando los informes realizados por la secretaría técnica, así como algunos vídeos para tener una mayor información antes de tomar cualquier decisión con respecto al futuro de los futbolistas que integraron la pasada temporada el equipo azulino.

Por otro lado, Dani Pendín también podría salir del club azulino en las próximas horas. El argentino, técnico que ascendió al XDFC a División de Honor y que la pasada temporada fue destituido a mitad de campaña, tiene una oferta del Mallorca para ser segundo entrenador con Vicente Moreno y algunas fuentes apuntan a que la entidad balear ya le habría enviado el contrato para firmarlo. El actual coordinador de la cantera azulina ya rechazó hace dos años una oferta similar del Nástic de Tarragona cuando coincidieron allí Emilio Viqueira en la dirección deportiva y Vicente Moreno en el banquillo del club catalán.