El Jerez Industrial acude al Comité de Apelación

Los diez minutos del Bazán-Jerez Industrial corren el riesgo de no disputarse este domingo si el club industrialista presenta, como es su intención (ayer mantenía una reunión al cierre de esta edición), un escrito al Comité de Apelación de la Federación Andaluza de Fútbol. Tras la resolución de Competición de la Gaditana sancionando al club blanquiazul (22 partidos le han caído a Morlán, 12 a Dani Castro, 6 a Álex Rodríguez y 4 a Manolo) la entidad tiene hasta el lunes para presentar sus alegaciones a Apelación. Si no apura los plazos y envía el recurso hoy mismo, sería Apelación la que interpelaría a Competición de Cádiz a aplazar el partido hasta que no tome una decisión al respecto, según confirmaron ayer fuentes federativas.

No obstante, cabe la posibilidad de que el Comité de Apelación se reúna de urgencia hoy mismo y comunicar su decisión. De esta forma, el partido se jugaría el domingo en el campo de La Corredera de Medina Sidonia, como estipuló Competición en el fallo del pasado miércoles, y así no alargar más una eliminatoria que está resultando eterna.

10-7Jugadores. El Bazán tendrá que saltar al campo con 10 jugadores y el Jerez Industrial, sólo con 7.

En el club industrialista no están de acuerdo con el fallo del Comité de Competición con respecto al único partido que le ha caído a Leo, jugador del Bazán que se encontraba en la banda y que fue el primero en saltar al terreno de juego agrediendo a Dani Castro, como reflejó el árbitro en el acta. Tampoco con la multa por incidentes de público al considerar que sus aficionados en ningún momento saltan al terreno de juego, al tiempo que opina que los castigos a Morlán y Dani Castro son desproporcionados.

Sea cual sea la resolución de Apelación, el partido deberá reanudarse en La Corredera de Medina Sidonia y a puerta cerrada. Ambos clubes sólo podrán tener presentes a 25 personas, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y directivos.

El partido se reanudará en el minuto 80 con saque de centro para el Jerez Industrial, que justo antes de los incidentes había encajado el 3-1, resultado que clasifica al Bazán para la final que se tiene que disputar los días 17 y 24 de junio y para la que ya está clasificada la UD Roteña.

El Bazán saltará al terreno de juego con 10 futbolistas por la expulsión de Dani Curbelo mientras que el Jerez Industrial, que necesita un gol y no encajar ninguno más para pasar, sólo podrá poner en liza a siete jugadores debido a las expulsiones de Dani Castro, Morlán y Manolo, además de la ya consabida de Álex Rodríguez. Aunque Competición ha sancionado con un partido por doble amarilla al local Sergio Ocaña, el Bazán no se ve afectado porque este jugador ya se encontraba en el banquillo en el momento en que se desencadenaron los hechos.

En cuanto a los futbolistas que pueden jugar el próximo domingo, tanto el Bazán como el Jerez Industrial pueden alinear a cualquier jugador que en el momento de la disputa del partido estuviera válidamente inscrito (cualquier jugador de la plantilla) y que reglamentariamente pudiera jugar ese día (que no estuviera sancionado). No podrán ser alineados los jugadores que intervinieron en el partido y posteriormente fueron suspendidos por Competición: en este caso, Curbelo y Andrés Ocaña (Bazán); Álex Rodríguez, Morlán, Dani Castro y Manolo (Jerez Industrial).

El árticulo 161 del Reglamento General de la RFAF detalla el procedimiento a seguir con respecto a la alineación de futbolistas en partidos suspendidos. En el punto 1 dice lo siguien te: Cuando un encuentro sea suspendido una vez comenzado y éste deba proseguirse en nueva fecha, sólo podrán alinearse en la continuación los futbolistas válidamente inscritos y que reglamentariamente pudieran jugar el día que se produjo la suspensión del encuentro, hayan o no intervenido en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos en las competiciones donde no existan cambios volantes, ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición y disciplina como consecuencia de dicho partido. Las amonestaciones habidas antes de producirse la suspensión tendrán todos los efectos reglamentarios en la continuación del partido. En las competiciones con cambios volantes, si podrán ser alineados los futbolistas sustituidos.

Y en su punto 3: Si hubiera algún futbolista expulsado, el equipo al que pertenezca sólo podrá alinear el mismo número de futbolistas a los que tuviese derecho al acordarse la suspensión.

Y el punto 4: También se deducirán del número de futbolistas que puedan ser alineados, los suspendidos por el Comité de Competición y Disciplina Deportiva como consecuencia del partido, por falta merecedora de expulsión, cometida una vez suspendido el encuentro, aunque no hubiesen sido expulsados. En cuanto a los futbolistas suplentes podrán ocupar plaza en el banquillo tantos futbolistas como sustituciones le queden por realizar al equipo.