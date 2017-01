El Jerez Industrial, muy agradecido a la Roteña

El Jerez Industrial se medirá este domingo al Algeciras B en el Puntas Vela de Rota, encuentro que se ha fijado a las 12:30 del mediodía y que se disputa en el campo de la Roteña al no poderse jugar en La Juventud. El presidente del Jerez Industrial mostró ayer su agradecimiento al club rojillo "por darnos todo tipo de facilidades cuando les llamamos" y aseguró que en la toma de decisión pesó más el interés deportivo: "La directiva miraba más la comodidad del socio pero escuchamos a los técnicos y las razones y motivos que nos dieron nos convencieron". El presidente hacía ayer un llamamiento a sus aficionados "para que se desplacen el domingo a Rota para acompañar a al equipo, que necesita el ánimo de la afición"

El dirigente industrialista sí lamenta que su equipo se tenga que desplazar a Rota y no poder jugar en La Juventud o incluso en Chapín, por el que también se preguntó: "Nos dijeron que tiene un coste operativo de personal y que las arcas municipales están como están. Hacemos una reflexión y es increíble que el Ayuntamiento y Deportes no pueda garantizar a los equipos de Jerez que puedan jugar en los campos de la ciudad. La alternativa de La Granja no la quería ni el cuerpo técnico ni la directiva porque, con todos los respetos, es un campo de fútbol base, el césped artificial no está bien y el partido se puede ver desde fuera". Así que "es una pena -incidió- que una ciudad como Jerez, ante una resiembra, no tenga opciones de dar facilidades a los equipos ni garantizarles que puedan jugar sus partidos en la ciudad y tengamos que emigrar. Es una pena porque uno mira con envidia sana lo que pasa en Rota con sus dos equipos o Lebrija con los suyos en Tercera División, que tienen todo tipo de facilidades de sus ayuntamientos y delegaciones de Deportes. Nosotros ni siquiera podemos retirar el material el domingo antes del partido sino el sábado, porque no tenemos llave, y la opción es coger el material el sábado y llevarlo el lunes. Todo son impedimentos y problemas", aseveró.

Donde no quiere entrar, al menos de forma tajante, es si La Juventud, a su juicio, estaba para jugar: "No soy ningún experto en estos temas pero el miércoles estuvimos allí y, aunque no me quiero aventurar, a simple vista se podía haber dado el visto bueno". Claro que tirando de hemeroteca, hace dos años, con motivo de un Xerez CD-Jerez Industrial y tras una resiembra, se jugó en La Juventud estando en mucho peor estado. "Estaba bastante peor que ahora y sin embargo se dijo que tenía el visto bueno de Medio Ambiente y ahora no lo hay. Son contradicciones que no se entienden. Tanto los técnicos de Medio Ambiente como los de Deportes son los mismos que cuando dieron aquel visto bueno aunque con otros jefes políticos al mando", puntualizó.