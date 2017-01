El Jerez Industrial, a ganar donde nadie lo ha hecho

Complicadísima salida la que afronta este mediodía el Jerez Industrial en terreno del Villamartín, uno de los pocos equipos que se mantiene invicto esta temporada en su feudo. Además de las complicaciones que pondrá el rival, el equipo de Jesús Mendoza sufre de nuevo bajas una plaga de bajas de cara a este primer desplazamiento de la segunda vuelta. Y es que el cuadro blanquiazul no logra tener una estabilidad ni es capaz de confeccionar un once tipo debido a las lesiones y a las sanciones. En esta ocasión, Mendoza pierde al faro del equipo, Daza, al recaer de su lesión muscular y no recupera a Juanito, con molestias en el cuádriceps. Pero lo que de verdad está pesando como una losa al equipo industrialista son las ausencias de jugadores sancionados. El extremo zurdo Mendoza, que reapareció contra el Trebujena después de cumplir cuatro partidos de castigo, se vuelve a caer por sanción, en esta ocasión por ciclo de amarillas. Y, por si fuera poco, Samuel, titular en la meta industrialista en Chapín, y Quintero cometieron la torpeza de enzarzarse con rivales del Trebujena una vez acabado el partido. El colegiado les tomó la matrícula y han sido sancionados con un partido. La única buena noticia para el míster es la vuelta de López a la lista de convocados superada ya su gripe. Joselito, K.O. desde el día del Cortijillos, no termina de recuperarse y tampoco estará en Villamartín. Todos estos motivos han llevado al técnico a citar a Manu y Jero, dos jugadores del Juventud Jerez Industrial de la Tercera Andaluza, además del regreso de Paquín, inédito durante la primera vuelta por motivos laborales.

Con todo, el principal problema para confeccionar la alineación estriba en el lateral izquierdo. Sin Quintero, Mendoza, Antoñito y Joselito, el único zurdo que queda en el equipo es Piñero, aunque es poco probable que el míster apueste por él ya que perdería un baluarte en ataque por lo que los tiros pueden ir más por colocar a Vega en el lateral derecho y a Rodri en el izquierdo, manteniendo en el centro de la defensa a Juanma Sánchez y Álex.

El partido se presenta vital para el cuadro industrialista, que está obligado a ganar donde no lo ha hecho nadie esta temporada para seguir con opciones de luchar por un ascenso que sigue a 7 puntos tras el empate con el Trebujena. Mendoza espera que ese partido no haya afectado a la moral de la tropa y confía en un triunfo aunque es consciente de lo fuerte que es el rival en su feudo. La lista de convocados del técnico blanquiazul es la siguiente: Menacho, Anderson, Dani Benítez, Dani Castro, Piñero, Paquín, Jesús Vega, Villalustre, Juanma Sánchez, López, Álex, Rivero, Mije, Manu, Jero y Rodri.