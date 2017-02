Un Jerez Industrial lanzado pretende asaltar El Rosal

Un reactivado Jerez Industrial tras encadenar tres victorias consecutivas visita hoy las instalaciones de El Rosal para medirse al Balón de Cádiz, uno de los equipos más fuertes de la categoría, que en estos momentos ocupa la cuarta plaza con 42 puntos, sólo dos más que los blanquiazules, y que no ha perdido aún como local, igual que Villamartín y Trebujena. Los pupilos de Lolo Rosano han disputado en casa once encuentros y han ganado ocho y empatado tres. Los de Mendoza quieren ser los primeros en hacer saltar la banca.

De todos modos, la tarea no va a ser fácil para los jerezanos. Si por un lado llegan pletóricos de moral, por otro aterrizan faltos de efectivos. De hecho, Mendoza no cuenta con ningún delantero nato para este partido por culpa de las lesiones. Se pierden la cita Jesús Vega, sancionado, el portero Pablo Barroso, que sufrió un esguince de tobillo el pasado domingo en La Juventud frente al Chipiona; Nico, que se va a perder casi lo que resta de temporada por su lesión de rodilla; Juanito, con problemas musculares; López, con un golpe en el tobillo; y Villalustre, que tiene el aductor dañado. Por problemas laborales no puede jugar Parra.

Si queremos ascender, es el partido perfecto para dar un golpe en la mesa y tirar hacia arriba"

La gran novedad en la lista para el duelo de esta mañana es la presencia del centrocampista Daza, que se había perdido los últimos partidos por lesión, y Quintero también ha entrado al final, aunque está 'entre algodones' por molestias en un tobillo.

La convocatoria la integran Menacho, Samuel, Álex Rodríguez, Juanma Sánchez, Joselito, Dani Rivero, David Piñero, Dani Castro, Daza, Dani Benítez, Rodri, Sergio Iglesias, Paquín, Quintero y Antoñito.

Mendoza afronta el partido ilusionado pero también respetando al máximo a un cuadro amarillo que sabe que les va a crear problemas: "Estamos en un buen momento y tenemos un encuentro importantísimo, ante un Balón de Cádiz que no ha perdido aún en casa, que juega muy bien al fútbol, que es uno de los equipos que más goles hace de la categoría y que nos pondrá las cosas muy difíciles. Creo que si queremos estar arriba, si queremos pelear por el ascenso, es el partido ideal para dar un golpe en la mesa y tirar para arriba".

Bajo el punto de vista del preparador industrialista, su equipo "ha cambiado bastante en las últimas tres jornadas. Después de perder en Villamartín nos tuvimos que poner las pilas, hemos recuperado la confianza y la autoestima. Creo que en El Rosal jugando ante los niños podemos hacer y se puede ver un buen partido, al menos eso es lo que deseamos. Lo peor de todo creo que puede ser el tema del campo, es de césped artificial, pequeño y me parece que no está en las mejores condiciones. No obstante, nos tenemos que aclimatar lo mejor y lo más rápido posible para intentar ganar el partido".

Sergio Iglesias, el flamante refuerzo del Jerez Industrial, está en la lista y tiene muchas opciones de ser titular. Mendoza entiende que "cuando llegó hace unos días hablé con él, le pregunté cómo estaba físicamente y me dijo que estaba bien, aunque puede que le falte un poco de ritmo de competición. Está convocado porque le he visto con ganas y con ilusión. Es veterano, tiene experiencia y se puede convertir en un entrenador dentro del que campo, que hasta ahora no lo teníamos y eso se puede notar".

Sobre las numerosas bajas que acumula el Industrial, resalta: "Está claro que todos los entrenadores queremos contar con todos los jugadores, los que nos faltan son futbolistas importantes pero no me gusta quejarme de las ausencias, tengo que sacar el máximo provecho de los jugadores con los que cuento. Hay que intentar ganar el partido. Los viernes tenemos muy poco tiempo para entrenar porque el campo de césped no está grande y tenemos que ejercitarnos en el de césped artificial. También aceptamos lo que hay porque también es verdad que llevamos ya tres semanas entrenando un día al menos en Chapín".