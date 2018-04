El Jerez Industrial llevará la sanción de Quintero a Apelación

El Jerez Industrial va a presentar un escrito al Comité de Apelación para tratar de minimizar la sanción impuesta a su jugador Antonio Quintero, castigado con un total de diez partidos por insultar, amenazar y coaccionar al colegiado del partido contra El Torno Tirado Pantoja, lo que además le va suponer al equipo que entrena Paco Cala un punto menos en la clasificación.

El club industrialista va a basar su apelación en varios puntos y aportará además las imágenes de vídeo en las que se demuestra que el jugador efectivamente tiene unas palabras con el colegiado pero en ningún momento se aprecia que intente agredirle o que sea separado por jugadores de El Torno, como así aseguró el árbitro en el acta. En las imágenes grabadas por un aficionado, se ve que Quintero se acerca al árbitro, luego se marcha y posteriormente se gira para decirle nuevamente algo. El Comité de Competición de la Gaditana no tuvo en cuenta este vídeo porque se corta justo en ese momento y no hay imágenes del colegiado entrando en su vestuario, por lo que parece difícil que Apelación las vaya a tener en cuenta.

El club también va a argumentar un defecto de forma en la redacción de la sanción ya que en su resolución el Comité aplica dos veces el artículo 36.3 del Código Disciplinario, que conllevaría una sanción máxima de seis partidos (tres más tres) y además no sería falta grave, por lo que no le quitarían un punto. De cualquier forma, en muy pocas ocasiones el Comité de Apelación termina desautorizando al de Competición.

El presidente del Jerez Industrial, Pedro Garrido, está muy indignado con la resolución del Comité de Competición y asegura que hay "ensañamiento con el jugador y con el Jerez Industrial". "El árbitro en el acta dice que Quintero se abalanzó de forma violenta, levantando una muleta con intención de agredirle, que tuvo que dar dos pasos atrás y que jugadores de El Torno lo tuvieron que retirar y todo eso no se ve en el vídeo, se demuestra que miente. Entendemos que la presunción de veracidad del árbitro queda desvirtuada y creemos que hay un ensañamiento", explicaba ayer.

Garrido añadía que "si uno es inteligente viendo el acta y el vídeo se saca la conclusión de que no existe esa agresión. Quintero no tiene un historial para pensar que haya podido hacer lo que dice el árbitro en el acta". "Creemos que hay indicios claros y pruebas de que el árbitro exagera y miente en la redacción del acta. No hace falta ser muy docto en este asunto y confiamos en que a Quintero le rebajen la sanción y que no nos quiten un punto", apuntaba.

Una cosa no quita la otra y Pedro Garrido comentaba también que "por supuesto, Quintero no tenía que haber aparecido por el centro del campo a decirle nada al árbitro, está mal, y es una conducta reprochable; internamente hablaremos con él y llegaremos adonde tengamos que llegar también porque este tipo de conductas no nos representa. Pero una cosa es una protesta y otra cosa la sanción que le han impuesto, totalmente desproporcionada e injusta", terminó.