El Jerez Industrial, con muy poco margen de error

El Jerez Industrial afronta hoy una nuevo reto en su lucha constante por meterse en el grupo de equipos que al final de Liga estén luchando por el ansiado y preciado ascenso a División de Honor. Los blanquiazules se encuentran en una zona complicada de la clasificación -tienen 34 puntos por los 42 que suma el líder Trebujena-, en la que o siguen sumando de tres o tres o pueden quedarse descolgados y sin opciones.

Esta mañana visitan el Marcos Monge para medirse al Recreativo Portuense, un rival imprevisible, que la pasada temporada tuvo opciones de ascenso hasta casi el final de la competición pero que esta temporada ha perdido potencial y se ha quedado ya prácticamente en tierra de nadie y sin opciones de aspirar a nada.

Al equipo le cuesta puntuar fuera de casa y este partido será difícil, aquí ya nos ganaron"

Para esta cita, Jesús Mendoza, entrenador de los blanquiazules, pierde a Rodri, sancionado con un partido tras su expulsión por doble amarilla la pasada jornada en el Puntas Vela -La Juventud estaba aún de resiembra- ante el Algeciras B, y siguen lesionados Daza y Juanito. Es novedad en la lista Pablo Barroso, portero recién firmado, que tiene opciones incluso de salir de inicio.

La lista de convocados para esta cita la integran Menacho, Pablo Barroso, Álex Rodríguez, Juanma Sánchez, Joselito, Dani Rivero, David Piñero, Dani Castro, Vega, Dani Benítez, Villalustre, López, Paquín, Mendoza, Quintero y Antoñito.

Mendoza destaca sobre esta cita que "es un partido importante para seguir creciendo en la clasificación ante un rival de los llamados a estar arriba pero que está pasando por dificultades. Es un encuentro que me espero competido y difícil, ya que fuera de casa nos está costando más ganar que en nuestro campo, así que esta cita es importantísima".

La victoria de la pasada jornada les ha dado "moral pero tampoco nos tenemos que confiar porque hay que admitir que el Algeciras B no nos opuso demasiada resistencia y el Recreativo Portuense creo que va a ser todo lo contrario. Ya en la primera vuelta pasamos muchos apuros en La Juventud y perdimos y en su campo es aguerrido y fuerte".

Tal y como está la clasificación, el preparador industrialista está centrado en el partido a partido: "Nos está costando muchísimo colocarnos arriba desde que empezó la temporada porque hemos tenido altibajos pero no que queda otra que seguir peleando, hay que tener tranquilidad, llevamos los mismos puntos que teníamos a estas alturas en la primera vuelta, lo que pasa es que luego sólo sacamos un punto en los dos partidos que tenemos ahora, ante el Recreativo Portuense y el Chipiona. A ver si ahora logramos los seis para mantenernos arriba, que es lo que queremos. Los equipos de la parte alta están fuertes pero algunos seguro que se dejan puntos en el camino y eso lo tenemos que aprovechar nosotros. De todos modos, lo que más me preocupa es que mi equipo sea capaz de mantener una regularidad que hasta ahora no está teniendo para poder tirar hacia arriba. Espero que con el paso de las jornadas el equipo se termine de asentar, que coja confianza y que con la recuperación de hombres importantes seamos capaces de mejorar".

Además, el jerezano añade: "El equipo recuperó sensaciones tras lo de Villamartín la pasado jornada en Rota y tenemos que centrarnos en el día a día. Ya lo dije la semana pasada y lo repito ahora, aunque perdamos, aún quedará mucho pero hay que intentar no fallar".

Por su parte, el Recreativo Portuense recibe a los jerezanos en un contexto marcado por las dos bajas acaecidas el pasado lunes, la del máximo goleador, Cabello, con siete tantos, y la del central Maikel, quienes solicitaron la carta de libertad por la incapacidad del club para cumplir con los compromisos económicos contraídos con ambos.

Carlos Camacho, técnico de los rojiblancos, tampoco puede contar con Rubén Darío, expulsado en Chipiona, Dani Quirós, sancionado por acumulación, e Isaías, lesionado, aunque recupera a Víctor en el eje de la defensa y al lateral Josué.