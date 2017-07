El Jerez Industrial presenta a Yuni y empieza hoy a entrenar

El Jerez Industrial ha presentado a una nueva cara para su plantilla de cara a la próxima campaña 17/18 en Primera Andaluza, que arranca esta tarde. En este caso, se trata de Sergio Moreno Seda, conocido futbolísticamente como 'Yuni', centrocampista que la pasada campaña formó parte del Estella, filial del XDFC. Las instalaciones del centro de ocio familiar Indoor Jerez acogieron la puesta en escena del futbolista, que incluso llegó a ir convocado en varias ocasiones con el primer equipo del Xerez Deportivo FC en el pasado curso, conjunto con el que también realizó la pretemporada a las órdenes del técnico argentino Dani Pendín.

El equipo entrenado por Juan Pedro Ramos va cerrando poco a poco la plantilla con el objetivo de dar un buen nivel en la categoría y poder aspirar al objetivo marcado para esta campaña, el ascenso a División de Honor. Yuni se une así a otros fichajes con los que el conjunto blanquiazul está conformando un equipo de garantías que le permita alcanzar esa meta, como Morlán, Casares o los ex canteranos xerecistas Iván Pinteño y Ale Campos, presentados el pasado lunes.

"Cuando me llamaron no me lo pensé, quería involucrarme al cien por cien con este proyecto"

Yuni es un mediocentro que destaca por su alta estatura, cualidad que le permite tener un buen dominio del juego aéreo. Es polivalente ya que, aunque su posición natural es la de mediocentro defensivo o pivote, puede ocupar otras demarcaciones en el terreno de juego tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa, donde ha disputado muchos minutos como central en otras campañas. También se caracteriza por tener un buen golpeo de balón y es bastante contundente en el corte.

Este nuevo fichaje industrialista recala este año en el club del catavino después de que el conjunto rojinegro del Estella certificara su descenso de categoría en la pasada campaña y porque "me interesó mucho el proyecto. Yo conocía ya a Juan Pedro y en el momento que me llamaron dije que me quería involucrar con el club 100%. Además que cuando te dicen que el objetivo es subir de categoría haces que te intereses aún más por el proyecto. Un objetivo ambicioso como este siempre anima y motiva a un futbolista a llegar a un equipo".

Este jugador dispone ya de cierta experiencia en la categoría, en la que ha militado. Yuni destacaba que "creo que este año va a ser un poco más fuerte la competición, puesto que han bajado equipos de División de Honor que van a querer subir y tienen un muy buen nivel. Hay otros clubes que están confeccionando una buena plantilla para intentar conseguir el mismo objetivo que nosotros y con los que vamos a tener que pelear hasta prácticamente la última jornada de Liga. No va a ser un camino fácil pero lo vamos a pelear con todas nuestras fuerzas".

Todos los jugadores que llegan a la plantilla entrenada por Juan Pedro Ramos conocen que el objetivo del club no es otro que el de ascender. Estos futbolistas tienen que encontrar el equilibrio entre presión y aliciente: "A veces la presión puede ser buena. El objetivo que tenemos marcado desde el principio nos va a ayudar a no despistarnos y a estar siempre atentos para no fallar, ahí va a estar la diferencia este año. Tenemos que hacernos fuertes en casa e intentar sacar fuera todos los puntos posibles".

"Hay algunos compañeros a los que ya conozco y otros a los que no. Creo que se está haciendo un buen equipo para cumplir el objetivo marcado. Tenemos muchas ganas de comenzar ya a entrenar y empezar a coger ritmo de cara a una temporada en la que estamos muy ilusionados", comentaba Yuni.

Precisamente en la tarde de hoy comienza la pretemporada del Jerez Industrial, en la que el club tiene ya planificados la mayoría de partidos amistosos contra rivales como Arcos, El Torno, Guadalcacín, Lebrijana o Xerez CD -a la espera de confirmarse la celebración del Trofeo de la Copa y la Venencia-. Los pupilos de Juan Pedro Ramos comienzan una pretemporada en la que intentarán coger el mayor ritmo posible e interiorizar el estilo de juego que exija el técnico para encarar una nueva e ilusionante temporada en Primera Andaluza.