El Jerez Industrial, a por el tercer triunfo consecutivo

Partido trampa el que tiene que afrontar a partir de las cuatro y media de la tarde el Jerez Industrial ante el Chipiona de 'Pepichi' Torres. Los jerezanos buscan la tercera victoria consecutiva mientras que los chipioneros se querrán quitar el amarguísimo sabor de boca que les dejó el 8-1 que encajaron en El Rosal ante el Balón.

Jesús Mendoza no se fía de un rival que en las últimas temporadas se les da mal a su equipo. En efecto, el Chipiona ha ganado en sus dos últimas visitas a La Juventud. Hace dos campañas, con el equipo jugándose el ascenso a Tercera División, los de Torres vencieron por la mínima (0-1) dejando al equipo blanquiazul prácticamente sin opciones de dar el salto de categoría. La pasada temporada el resultado fue aún peor. El Industrial se jugaba estar en División de Honor pero en una nefasta tarde el Chipiona se impuso 0-4, resultado que a la postre impidió a los jerezanos estar en la categoría de nuevo cuño.

No nos podemos fiar, hemos fallado con equipos de abajo y en la 1ª vuelta nos costó"

Para el choque de esta tarde, Mendoza no puede contar con los lesionados Daza y Juanito y ha dejado fuera de la lista de convocados a Rodri a pesar de que el lateral derecho ya ha cumplido el partido de sanción por la doble amarilla que vio hace dos semanas en el Puntas Vela contra el Algeciras B. Así las cosas, el técnico ha citado a los porteros Pablo y Menacho y a los jugadores de 'campo' Paquín, Juanma Sánchez, Álex, Quintero, Dani Castro, Dani Benítez, Jesús Vega, Mendoza, Joselito, Rivero, López, Villalustre, Rivero y Antoñito. El técnico jerezano anuncia un par de cambios para el choque de esta tarde, por lo que López podría tener su espacio en lugar de Villalustre mientras que Piñero o Rivero pueden tener sus opciones de partir con dorsal de titular.

El cuadro industrialista afronta el encuentro con la moral alta después de conseguir dos victorias consecutivas frente a Algeciras B y Recreativo Portuense, triunfos que han servido para arreglar el tropiezo sufrido en Villamartín, borrón a una trayectoria de once jornadas en las que sólo se ha perdido un partido.

Para las aspiraciones de los blanquiazules, el partido frente al Chipiona es poco menos que vital. Si la pasada jornada el Industrial recortaba dos puntos a Trebujena y Tesorillo, que empataron en su duelo particular, en la presente puede dar otro paso adelante dado que el líder Trebujena visita al tercero, un Chiclana Industrial que está a dos puntos de los de Toni López, y ayer Tesorillo y Villamartín empataron a uno. Pero antes de hacer las cuentas de la lechera, los de Jesús Mendoza están obligados a hacer su trabajo, que no es otro que superar a un rival que en la primera vuelta ya les puso las cosas dificilísimas, empatando los jerezanos en el tiempo de descuento.

Mendoza afirma que sus jugadores han entrenado durante la semana "mejor que nunca" y en ese sentido está tranquilo aunque "lo trabajado durante la semana se tiene ahora que plasmar en el terreno de juego". No se fía un pelo del Chipiona, que vendrá 'picado' por la paliza recibida en El Rosal. "No nos podemos fiar y el ejemplo más claro es el partido de la primera vuelta, que nos costó muchísimo y sólo pudimos empatar al final. Nosotros hemos fallado mucho con los equipos de abajo y eso nos debe de bastar para saber que no va a ser un partido ni mucho menos fácil". De cualquier manera, el míster industrialista confía en mantener la racha positiva: "Ésta ha sido de las mejores semanas de entrenamiento, la gente está enchufada, estamos recuperando a gente, los jugadores notan que hay más competitividad y el nivel sube. La gente está más motivada porque estamos recortando puntos y ese es el objetivo, llegar a las últimas jornadas con posibilidades". Si algo le preocupa sobremanera al técnico es el estado del césped de La Juventud: "Está muy mal, lo hemos visto esta semana aunque no lo hemos pisado. Hay calvas y boquetes. Tendremos que adaptarnos".