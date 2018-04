El Jerez Máster, a Cádiz a por un nuevo título

Tras la resaca del Nacional de Málaga, donde el Jerez Natación levantó su tercer entorchado nacional por equipos, nadie esperaba que la Federación Española de Natación designara a Cádiz como sede deI Campeonato de España de Fondo una vez se han sacado del calendario estandar las pruebas de 800, 1.500 y 3.000 debido a su larga duración y reagrupado en un torneo de carácter nacional distinto.

Así que, con bastante premura, el club que preside Manuel Mestre se puso manos a la obra para garantizar la presencia en esta cita novedosa y pelear por un nuevo título nacional, si bien requiere de nadadores que estén acostumbrados a este metraje y, lo más importante, que tengan marca acreditada, aspecto éste nada fácil.

Treinta y dos son los deportistas que dirigirán Iván Franco y Luismi Sánchez a partir de mañana y durante todo el fin de semana en el Complejo Ciudad de Cádiz, donde estarán representados unos 100 clubes del panorama nacional y 400 nadadores.

El club jerezano acude a la cita con algunas ausencias destacadas, como la de Rafael Loyola, principal baza de fondo durante todo el año, y de Ute Hasse, por molestias que arrastra desde el Campeonato de España de piscina corta. Sin duda, se trata de dos nombres propios de peso en la entidad.

La proximidad geográfica será un factor clave a la hora de poder atisbar algún equipo favorito en un Nacional que celebra su primera edición: Cádiz, Jerez y Sevilla, se postulan como candidatos por número de nadadores, aunque sin despreciar la calidad de equipos como Murcia, Torrijos, Vilanova, Fuengirola o Portuense, con contrastados fondistas en sus filas. No estará el actual subcampeón nacional de piscina corta, el Tenis Chamartín, lo que sin duda es una ventaja para la escuadra de Jerez.

Manuel Mestre, presidente de Jerez Master, prevé una competición sufrida: "No sólo por las características de las pruebas de fondo, sino porque al ser la primera edición es un Nacional muy abierto. Llevamos no obstante un equipo muy compensado en todas las categorías y tenemos nuestras bazas". Por su parte, Iván Franco, a nivel técnico, destaca "que al ser pruebas libres, el índice de descalificaciones será mínimo, así que los relevos, que puntúan doble, serán definitorios. No hemos tenido demasiado tiempo para preparar este Nacional, ni las condiciones de entrenamiento son las idóneas, pero lo daremos todo".