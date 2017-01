Jerez tendrá Mundial de Superbike en 2017

El vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, anunció ayer que la empresa del Circuito de Jerez ha alcanzado un acuerdo con Dorna para acoger una prueba del Campeonato del Mundo de Superbike en 2017. En nota de prensa remitida ayer por el Ayuntamiento, se detalla que "Cirjesa ha conseguido el apoyo de otras administraciones para asumir el coste total de la prueba, que se reduce a la mitad, y la colaboración de Dorna que ha cumplido su palabra y ha mantenido las negociaciones hasta alcanzar este acuerdo. Cirjesa y Dorna, dentro del clima de entendimiento y diálogo que sostienen sus relaciones, han llegado a este acuerdo tras un intenso trabajo negociador, que va suponer la bajada del coste de la prueba y el respaldo económico de otras administraciones".

Cabe recordar que en el precalendario anunciado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) hace varias semanas no aparecía Jerez ni siquiera pendiente de confirmación; había una prueba vacante (TBA, to be announced o pendiente de anuncio) entre las carreras de Francia (1 de octubre) y la última del campeonato, en Catar (4 de noviembre). Ahora, tras el acuerdo con Dorna, organizadora del Mundial, Jerez acogerá la penúltima prueba del Mundial SBK 2017 del 20 al 22 de octubre, fechas que el Circuito de Jerez había mantenido libres.

Sin duda, la implicación de Dorna -organizador de los mundiales de MotoGP y SBK- ha sido clave para que Jerez siga en el calendario del Campeonato del Mundo de Superbike.