Jerez, pistoletazo de salida

La primera prueba puntuable del Campeonato de España de Cross Country, valedera también para el Campeonato de Andalucía, se celebrará el próximo domingo en el Circuito de Jerez. El actual campeón de España, el jerezano José Manuel Morillo Racero, y el varias veces campeón del mundo de Motocross Iván Cervantes, serán dos de los casi cien participantes a los que espera llegar la organización.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presentó ayer la prueba en el Ayuntamiento de Jerez. La edil jerezana estuvo acompañada del campeón de España, además del presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez, y del consejero delegado de Cirjesa y primer teniente de alcaldesa, Santiago Galván.

Se trata de la primera vez que en España se va a celebrar una prueba de Cross Country dentro de un circuito de velocidad, "un nuevo hito y en Jerez tenía que ser", explicaba el presidente de la Andaluza Juan Álvarez. Para tal efecto, se ha tomado parte del trazado que ya se utilizó hace un par de años en una prueba del Andaluz de Cross Country y se le ha añadido otra aprovechando la cesión de una parcela aledaña al Circuito de Jerez. La entrada, gratuita para todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de un intenso domingo de carreras 'off-road', se efectuará por Montecastillo. El propio José Manuel Morillo ha ayudado en la confección del trazado del próximo domingo.

Para cumplir con la normativa del Campeonato de España, el circuito se ha ampliado hasta los 12-13 minutos por vuelta (el mínimo exigido es de diez minutos) teniendo en cuenta que las carreras son de dos horas y media en las que los pilotos deben entrar en boxes para repostar.

La alcaldesa expresó su agradecimiento a la Federación Andaluza por abrir el calendario del año del Circuito de Jerez "con dos pruebas de nivel y que acercarán a nuestra ciudad a un centenar de pilotos y cientos de aficionados". Mamen Sánchez aseguró que el gobierno municipal "sigue trabajando para que nuestro trazado tenga un calendario de competición más amplio porque tenemos claro que el Circuito de Jerez es uno de los revulsivos del sector económico y turístico de la cuidad", añadiendo que "vamos a seguir apostando de manera decidida para que el Circuito no sólo tenga campeonatos de velocidad, de automovilismo y motociclismo, sino también este tipo de pruebas.

Juan Álvarez destacó la sintonía que hay entre la Federación y el Ayuntamiento, que "tardó 24 horas en aceptar estas pruebas tras conocerse que la carrera prevista en Jaén al final no se podía realizar".

El campeón de España explicó luego el recorrido: "Contempla saltos que van a gustar al público. Espero que vayan muchos aficionados y así me puedan ver, conocer más y animar porque siempre he estado compitiendo fuera. El viernes recibí la nueva moto y este inicio del campeonato va a ser complicado. Va ser algo nuevo que a la gente le va a gustar", subrayó.

Para Morillo Racero es una buena oportunidad de correr en casa, algo que habitualmente no puede hacer debido a que la ciudad no cuenta con infraestructuras para este tipo de pruebas. Morillo, que ha firmado este año con KTM, se va a centrar en el Campeonato de España de Enduro que comenzará el 24 de marzo en Valdecaballeros (Badajoz). "La moto no ha llegado hasta el pasado viernes y en ese sentido no he podido hacer pretemporada con ella mientras que los demás pilotos llevan ya semanas trabajando". De cualquier manera, el campeón de España de Cross Country confía en hacer un buen papel en su tierra para comenzar la defensa del título ya que también va a participar en todas las pruebas, tanto del Nacional como del Andaluz.