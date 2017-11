Jerez, fuera del precalendario del Mundial de Superbikes 2018

El Circuito de Jerez se ha quedado fuera del precalendario oficial del Campeonato del Mundo de Superbikes de 2018, anunciado ayer por Dorna y en el que la desaparición del trazado jerezano es la novedad más significativa toda vez que la entrada de Argentina ya era conocida.

De esta forma, de confirmarse este precalendario de forma definitiva, España perderá una de sus dos rondas en el certamen, quedando solamente la de Motorland Aragón. La otra novedad en el precalendario del Mundial 2018 es el retorno de Brno, que vuelve al Campeonato del Mundo en sustitución de la prueba alemana de Lausitzring. Es decir, si finalmente El Villicum argentino es homologado, el calendario seguirá teniendo 13 rondas, igual que en este 2017.

En efecto, la ronda argentina está supeditada a que El Villicum sea homologado, y la ratificación del circuito de San Juan parece la única esperanza del trazado jerezano para no perder su hueco en el Mundial de SBK, ya que el calendario no contempla muchos huecos como para calzar una prueba más teniendo en cuenta que a finales de agosto hay entrenamientos oficiales en Portugal y antes, desde el 8 de julio hasta estos test oficiales, hay tiempo pero no parecen las mejores fechas -en pleno mes de agosto- para una carrera en Jerez.

Según el precalendario oficial anunciado ayer por Dorna, la temporada comenzará como es habitual en Phillip Island, el 23 de febrero de 2018, y terminará, también como viene siendo costumbre, en Losail el 27 de octubre, una semana antes que este año. El orden seguirá siendo similar, ya que El Villicum se situará como penúltima ronda, ocupando el lugar que ha tenido Jerez en 2017. Eso sí, Brno se disputará antes de verano, donde lo venía haciendo Misano, que a su vez pasará a ocupar el hueco de Lausitzring, entre Laguna Seca y Portimao. Las Superbikes acudirán a las 13 pruebas, mientras que Supersport irán a 12 (todas menos Laguna Seca). Por su parte, tanto Supersport 300 como Superstock 1000 contarán con nueve rondas, las disputadas en Europa: todas menos las dos primeras (Australia y Tailandia) y las dos últimas (Argentina y Qatar).