Jesús Mendoza "Era ganar el partido o descolgarnos otra vez"

Jesús Mendoza acabó muy satisfecho del partido de su equipo contra el Chiclana Industrial, rival directo en la lucha por el ascenso y que ahora tiene a un sólo punto. La victoria "nos mete de lleno" señaló Mendoza "aunque todavía queda mucho". El técnico resumió así el partido: "Sobre todo en la segunda parte ha sido buenísimo en todos los aspectos. En la primera nos costó un poquito más, estuvimos espesos y mandando balones largos al primero que corría y eso no es lo que yo quiero. En el segundo tiempo el equipo se ha soltado, ha querido el balón y hemos dominado de principio a fin. El resultado es justo ante un gran equipo que tiene un gran entrenador. Sabemos que Bolli trabaja muy bien tácticamente. Nos ha costado bastante".

Tras una primera parte igualada, la decoración cambió por completo en la segunda, cuando el Jerez Industrial desarboló al contrario. Preguntado por esa doble imagen contestó que se debe " a la situación en la que está el equipo, que no termina del todo de engancharse arriba. Yo les digo a ellos que jueguen sueltos, que no tengan presión porque son jóvenes pero saben jugar bastante bien, pelean y compiten al máximo. En ese sentido no tengo nada que reprocharles, al contrario, trabajar con este grupo es una satisfacción. Ha habido partidos que no hemos estado al nivel pero eso es normal en el transcurso de una temporada".

En el descanso les dije que se soltaran, que si se perdía no pasaba nada porque el responsable soy yo"Trabajar con este grupo es una satisfacción, saben jugar bastante bien y compiten al máximo"

Para el técnico jerezano, ganar significa "seguir confiando en el equipo, seguir creyendo. Era ganar o descolgarnos otra vez. El equipo ha sabido reponerse a esa situación difícil, cuando estás necesitado puedes estar agarrotado, los nervios no te dejan dar lo que uno lleva dentro y en el descanso les he dicho que había que soltarse, que si se perdía no pasaba absolutamente nada porque el máximo responsable soy yo y que lo que tenían que hacer era dar el máximo. Hemos estado muy bien en la segunda mitad".

Al entrenador industrialista, el Chiclana Industrial le pareció "un gran equipo y con un gran entrenador. Juega muy bien y lo hemos podido ver".

El Jerez Industrial hizo uno de los partidos más serios de la temporada en defensa, demostrando que tenía bastante bien estudiado al rival: "Tienen dos extremos muy rápidos y luego a Dani Guerrero en punta y a Sergio. Sabíamos que si anulábamos a los de arriba tendríamos muchas opciones de ganar y así ha sido".

El partido tuvo dos nombres propios. Joselito y Juanma Longa. Mendoza apostó de inició por Juanma Carrasco, que se rompió antes del descanso: "Si meto a Carrasco es porque sólo tiene 50 minutos, más no tiene, ya lo demostró en Tesorillo. No lo quería meter en el banquillo para sacarlo después porque no sabía si me iba a durar como así ha pasado en el primer tiempo. Joselito es un tío que se entrega al máximo. Esta semana, tras quedarse en el banquillo en Tesorillo, se ha entrenado como el mejor y eso es bueno para el equipo. El más beneficiado es él mismo. Todo el mundo quiere participar y ya hemos visto cómo han entrado los cambios. Todos quieren estar en el equipo titular y eso sirve para que el equipo crezca". De Longa, apuntó: "El otro día también jugó un rato en Tesorillo y estuvo muy bien. Es verdad que en el primer partido, que jugó titular, no conocía a los compañeros pero poco a poco se va acoplando al equipo. Ha salido, ha hecho desmarques, creo que le han hecho un penalti antes del que han pitado, ha combinado... Ésta es la línea que hay que seguir".

El Jerez Industrial volvió a demostrar que se le da mejor jugar contra equipos de la zona alta: "Esperemos no echar de menos esos puntos (los empates contra San José Obrero y Jédula) pero también son equipos que se están jugando cosas. Todos los equipos quieren salir de la situación en la que se encuentran, todos quieren mejorar. Ahora vamos a El Torno, un campo muy difícil. Sabemos que el calendario al final son partidos con equipos de abajo pero primero hay que pensar en El Torno y luego recibir al Bazán y después ir a Guadiaro. Son rivales dificilísimos y tendremos que estar a la altura para llegar a esa recta final con opciones"

Porque el objetivo siempre ha sido el mismo: "Desde el principio, aunque cuando llegamos en verano sólo quedaban dos o tres futbolistas y hubo que confeccionar una plantilla muy joven. No es fácil pero esta entidad siempre tiene que aspirar a lo máximo estén los jugadores que estén y a mí siempre me ha gustado la exigencia. No podemos venirnos arriba ahora porque sabemos qué pasa, hay que ir con humildad y con tranquilidad".