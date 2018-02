Jesús Mendoza elogia el potencial del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC recibe el domingo, a partir de las cinco de la tarde, en Chapín al Atlético Antoniano de Jesús Mendoza, un equipo muy joven -la media de edad no llega a los 22 años-, totalmente renovado respecto al de la pasada temporada que descendió de Tercera División, con muchos futbolistas de Lebrija y que está realizando una gran temporada. De hecho, en estos momentos, es cuarto con 39 puntos.

En la primera vuelta, el cuadro azulino perdió por 1-0 en el Municipal de Lebrija, escenario en el que los sevillanos basan gran parte de su potencial -nueve victorias y dos derrotas, la última ante el Coria la pasada jornada, en los once encuentros disputados-, mientras que fuera han ganado tres partidos, empatado otros tres y perdido seis. El domingo Mendoza sabe que el partido va a ser "totalmente diferente al que jugamos allí, el campo es totalmente distinto y en Chapín están muy fuertes, no han perdido ningún partido, ni siquiera han dejado escapar un punto, y tienen una gran plantilla, con jugadores de superior categoría, de Tercera División para arriba. Nosotros vamos también con ganas de hacer un buen encuentro y de plantarles cara. Chapín es un buen campo y a los futbolistas les motiva y les hace ilusión jugar allí. Nuestra intención es la de ganar pero sabemos que eso es muy difícil. Todos los equipos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y trataremos de hacerlo lo mejor posible".

Sobre la temporada que está realizando su equipo hasta el momento, aclara: "Me siento orgulloso del trabajo de mis futbolistas, la campaña está siendo de sobresaliente, muy por encima de las expectativas que se habían creado. El 90% de los jugadores son de Lebrija, muy jóvenes todos, y el inicio fue duro, nos costó bastante por la inexperiencia de los futbolistas. De hecho, el domingo van a jugar dos juveniles de inicio, Nacho, que debutó con 16 añitos al principio de temporada, e Isaac. Además, no estamos teniendo suerte con los arbitrajes, cometemos algunos errores por la juventud del equipo".

A la hora de analizar la trayectoria del cuadro xerecista, el entrenador del Antoniano no escatima elogios. Explica que "es impecable, no se le puede poner ningún pero a la campaña que están haciendo ni al trabajo de Pepe Masegosa, están arriba desde el principio. A él le contrataron para que ascendiera al equipo y es lo que va a hacer, va a conseguir su objetivo. Hay gente que critica el juego del equipo o que no gana fuera tantos encuentros como debiera y eso es muy complicado en cualquier categoría. Jerez es una plaza muy complicada y creo que el entrenador no está recibiendo todo el cariño que merece ni su trabajo está siendo valorado en la justa medida. Está claro que tienen una excelente plantilla pero hay que hacerla funcionar y ganar no es fácil en ninguna categoría. De todos modos, la gente que de verdad es de fútbol sí aprecia que hay un buen trabajo detrás de ese equipo y si va primero es por eso".