Jesús Muñoz, otro que sale

Cuarta salida en el Xerez DFC. La entidad azulina ha dado la baja federativa al extremo derecho Jesús Muñoz, que abandona un plantel al que llegó en verano procedente del Arcos y en el que ha anotado 4 goles, ha participado en 14 partidos y ha acumulado 613 minutos. Antes que él, se marcharon Enrique Rivas, Poley y Jon Erik.

El club hizo ayer oficial la comunicación de la baja del futbolista en una nota de prensa, en la que aclara: "Esta decisión se ha alcanzado de mutuo acuerdo, ya que el jugador no estaba contando con los minutos que deseaba". Igualmente, el Xerez DFC agradece al futbolista sus "servicios, entrega y compromiso durante la primera vuelta de la temporada 16-17 y le desea los mejores éxitos deportivos y personales en futuros proyectos".

Jesús Muñoz, aunque ha participado en muchos encuentros, nunca llegó a ganarse la confianza ni de Pendín en el primer tramo de la competición ni de Juan Antonio después, que ha dado el visto bueno a su marcha.

Muñoz va a terminar enrolándose en las filas del Guadalcacín, club que se ha interesado por sus servicios y con el que el futbolista ya ha mantenido contactos.

La salida de Jesús, por el momento, no implica la llegada inmediata de un nuevo refuerzo. El mercado de fichajes tanto en 2ª B como en 3ª finaliza hoy y la dirección deportiva del Xerez DFC está a la espera de hacerse con los servicios de algunos de los jugadores que a última hora se queden sin ficha o que decidan cambiar de aires por falta de minutos.

Juan Carlos Ramírez, director deportivo xerecista, resalta que "Jesús nos ha pedido salir porque no estaba teniendo los minutos que quería y, como el míster lo ha visto bien, le hemos dado la baja. Seguimos esperando encontrar algún futbolista que encaje en nuestros parámetros pero es difícil, los buenos todos tienen acomodo. Lo que sí tenemos claro es que si no son mejores que los que tenemos no van a venir".

Por otro lado, Guille fue sometido ayer a varias pruebas en la Clínica Beiman para conocer el alcance de la lesión que se produjo en Almodóvar. Los médicos le han comentado que sufre un edema en la musculatura de los isquiotibiales y es duda.

En principio, es probable que el delantero pueda llegar al domingo para jugar ante el Pinzón pero siempre y cuando su evolución sea favorable y le desaparezca la inflamación que en estos momentos tiene en la zona. El xerecista sólo jugará si no siente molestias, ya que viene de una lesión larga y quiere evitar problemas.

Juan Antonio estará muy pendiente de su evolución -le está funcionando su apuesta ofensiva con Guille y Tamayo- y esta semana recupera efectivos. Borja Perea y Álvaro Ramírez están disponibles tras cumplir sanción.