Jesús Vázquez "No nos cambiamos por nadie"

Jesús Vázquez, entrenador del Atlético Onubense, tiene varias bajas: por sanción se perderán el duelo Díaz, Cerpa y Enmanuel; por lesión, Adri Díaz y Diego Vargas. Además, el técnico deberá dirigir a los suyos, por segunda jornada seguida, desde la grada, cumpliendo el segundo de los partidos de sanción.

A pesar de las bajas, el cuadro de Jesús Vázquez, la plantilla al completo se desplazará hasta tierras jerezanas para apoyar al equipo y hacer piña en un momento crucial de la temporada. Además, casi un centenar de aficionados acompañará al equipo para apoyarlo y alentarlo para lograr la victoria que les dé la deseada permanencia.

Jesús Vázquez subraya que "estamos preparados, tenemos ganas de que llegue el domingo, estamos en buen momento y no nos cambiamos por nadie. Hemos conseguido casi un imposible, que es depender de nosotros mismos; y que ellos se jueguen algo también nos viene bien, porque al jugar en casa van a tener más presión. Hemos superado muchas cosas que nos han hecho mentalmente muy fuertes y allí habrá momentos duros".

Pese a las numerosas bajas que acumula, el entrenador del segundo equipo del Decano considera que "en el último tercio de competición el primer equipo ha tirado de nosotros y hemos seguido compitiendo. Son gente que venía jugando y nos dan mucho, pero fuera hay jugadores que tienen ganas. Cuando hemos hecho cambios no se ha notado. Condiciona porque hay menos dónde elegir, pero sé que vamos a mantener el nivel".

El filial podría depender de otros resultados, por lo que "la gente que esté cerca mía también va a estar pendiente, pero a los jugadores queremos tenerlos aislados para no volverlos locos". Aun así, el míster no tiene dudas y asume que "uno de los descendidos saldrá de nuestro partido".

El filial no estará solo en Guadalcacín, ya que "vamos a estar arropados, va a ir toda la plantilla, Zamora, Juan Alfaro.... También parece que se están movilizando aficionados. Va a haber ambiente. Estamos recibiendo muestras de apoyo y hay que agradecer lo que vivimos la semana pasada en la Ciudad Deportiva. A los chavales le dio mucha confianza ese respaldo".

Sobre su recorrido, Vázquez señaló que "esto es una carrera de fondo y empecé de cero y he llegado a la jornada 38. Estoy muy contento con el recorrido que he tenido durante el año, sé que tengo mucho que mejorar, pero lo principal es que me gusta lo que hago. También tengo que dar las gracias al grupo de chavales que he tenido".