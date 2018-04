Joaqui no quiere hacer cuentas aún

Problemas renales que le obligaron a pasar por quirófano impidieron a Joaqui comenzar la temporada con el Xerez DFC. El central sufrió bastante y la primera vuelta se la pasó prácticamente en blanco. Le costó alcanzar el mismo nivel físico que sus compañeros porque "tuve que hacer una pretemporada en plena temporada y eso no es fácil", pero una vez que lo consiguió es fijo para Pepe Masegosa. "Fue duro porque ya también me perdí los últimos cuatro partidos de la temporada pasada y fueron muchos meses sin jugar".

Ahora, el chipionero se encuentra en "mi mejor momento de la campaña", se muestra satisfecho porque "el esfuerzo que tuve que realizar mereció la pena. Lo conseguí gracias a la ayuda tanto de los técnicos como de todos mis compañeros, todo fue mucho más llevadero con su respaldo. Ahora, me toca disfrutar con la marcha del equipo y con los partidos que estamos realizando, la segunda vuelta está siendo muy positiva. Con Lebrón me siento bastante cómodo en el centro de la defensa, nos ayudamos mútuamente. Él era titular con Adri Rodríguez cuando empecé a jugar".

El pasado domingo, el Xerez DFC consiguió un importante triunfo en Chapín ante el Pozoblanco (3-1), en un encuentro al que todos tenían mucho respeto tanto por el rival como por llegar después de un parón de dos semanas por las vacaciones de Semana Santa. El azulino admite que "hicimos un encuentro muy serio y le ganamos a un rival que me gustó bastante, es cuarto en la clasificación por algo. Lo que nos fastidió fue el gol que encajamos. Era un reto dejar la portería a cero y no pudo ser, pero seguimos siendo el equipo menos goleado de la categoría con diferencia. Nos marcaron de penalti y lo que queremos es mantener la dinámica. Dejar la portería a cero siempre te da puntos".

El domingo, los xerecistas se miden a La Palma y Joaqui no se fía. "Todos los partidos fuera de casa son complicados y para nosotros mucho más, somos el equipo a batir y todos los rivales se motivan muchísimo. Les respetamos y vamos a intentar dejar la portería a cero para intentar volver con los tres puntos".

El ascenso a Tercera lo tienen al alcance de la mano y ya sólo es cuestión de tiempo. El central azulino no es de hacer demasiadas cuentas y se muestra cauto. Estima que "es cierto que lo rozamos, que lo tenemos ahí, pero aún no está hecho, no es matemático. Si ganamos en La Palma, lo podemos conseguir en casa frente al Conil. A partir de ahí, sí que podremos empezar a hacer cuentas pero si no ganamos, no servirá de nada, tendremos que empezar de cero. Lo que sí queremos en el vestuario es cerrarlo lo antes posible para evitar complicaciones. Ojalá llegase en casa ante el Conil, es lo que deseamos, pero es complicado porque se tienen que dar otros resultados. De todos modos, como he comentado antes, si no ganamos en La Palma las cuentas no salen".