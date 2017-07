Jorge Herrero, motor para el centro del campo del XDFC

El centro del campo del Xerez DFC ya tiene un refuerzo de lujo para el próximo curso. Tras la importante huella que han dejado Orihuela y Javi Copero, Jorge Herrero será uno de los encargados de hacer olvidar a los aficionados el rendimiento que han dado los dos medios que se han marchado del club.

El jerezano conoce perfectamente la 'casa', sabe la presión que existe y también conoce a Masegosa, que fue primero compañero de vestuario en el Racing Portuense y luego su entrenador en el San Fernando hace un par de temporadas.

Vuelvo ilusionado, estoy preparado para ir a pelearme a todos los campos, no basta sólo con tener buen equipo"

José Duarte, jefe de ventas de Movijerez (BMW), hizo de anfitrión en la presentación del azulino. "Para Movijerez es un placer participar en la presentación de Jorge Herrero. Nosotros siempre estamos con el deporte de la ciudad y también con este proyecto que comenzó hace unos años basado en el motor del xerecismo, que es el corazón. Le damos la bienvenida a Jorge, esperamos que sea el motor del equipo y le deseamos los mayores éxitos".

Además, Herrero estuvo arropado por Pablo Rubio, vicepresidente xerecista, que agradeció a Movijerez que "nos haya cedido sus instalaciones para la presentación", Edu Villegas, director deportivo azulino, y José Luis González.

Villegas resaltó las cualidades de Jorge: "Al igual que Adri o Camacho era una de nuestras prioridades absolutas y también del entrenador. Su calidad está contrastada por su experiencia en Segunda B y Tercera y es top como persona, tiene los valores que necesitamos aquí, le necesitamos en el campo y en el vestuario. Es jerezano, es xerecista y le apetecía volver. Tenía ofertas de otros equipos y para nosotros ha sido fácil convencerle porque quería venir, cree en este proyecto, pero han sido varios los directores deportivos que me han llamado para preguntar si realmente estaba fichado ya. Nosotros tenemos que llevar al club a la categoría que merece y para ello necesitamos a los mejores. Creo que estamos haciendo bien las cosas y espero que a él también le vaya todo bien".

Jorge, por su parte, admitió sentirse "abrumado por tantos elogios" para añadir: "Quiero dar las gracias a los tres por las palabras que me han dedicado, especialmente a Edu, que lleva muchos años en esto del fútbol, y es muy bonito que se te reconozca el trabajo después de una carrera. Vengo a casa, he recorrido mucho camino ya, he seguido este proyecto desde su inicio y creo que se han establecido unas bases ideales para seguir creciendo, aunque lo del año pasado fuese un poco frustrante. Eso es el fútbol, a veces los proyectos se realizan con toda la mejor intención, con todo el trabajo del mundo pero en este deporte no siempre dos más dos no son cuatro. Estoy ilusionado con este segundo intento, vengo de Segunda B, llevo toda la vida dedicándome a esto y quiero seguir haciéndolo aquí. Desde la humildad, quiero aportar mi granito de arena para que este proyecto siga creciendo, quiero responder a la confianza que se me ha dado".

En cuanto a lo que puede aportar dentro y fuera del campo, lo tiene claro. "He aprendido mucho durante todo este tipo y siempre que se me pida mi opinión para cualquier tema la daré. Dentro del campo, tendré que dar lo máximo porque ya sabemos, después de la experiencia del año pasado, que en esta categoría no sólo basta con hacer un buen equipo, no basta con hacer un equipo que sepa jugar el balón, hay que armarlo sabiendo que hay que ir a campos que no son fáciles, en los que hay que utilizar otras armas que igual valen en Chapín pero fuera no son suficientes".

Jorge Herrero ha bajado dos categorías pero no le importa porque "al fútbol se juega igual en todos lados. Por mi estilo de juego, estoy preparado para ir a todos los campos de esta categoría a pelearme, a saltar, a correr, a adaptarme al juego que sea necesario. Los años me han dado también otras cualidades, en los buenos campos a todos los futbolistas nos gusta jugar. Me adapto a cualquier campo, lo que prometo es trabajo".