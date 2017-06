José Herrera, clara apuesta de futuro

De la misma forma, el presidente de la entidad dejó a las claras que "este año no habrá primas por permanencia, sino que las primas comenzarán a contar cuando estemos del décimo clasificado para arriba", mientras que Herrera señalaba que "tenemos que hacer una buena comunión entre equipo, afición y directiva para poder disfrutar y hacer una gran temporada". Entre las apuestas dejó a las claras que "he conseguido jugar tres play-offs en los tres últimos años, dos con el Sanluqueño y uno con el Arcos, y esperemos que continúe la racha", señalaba. Herrera emplazó a los aficionados al Bahía Sur, donde "nos veremos en breve", de cara a una temporada cargada de ilusión con una apuesta de futuro.

Lolo Garrido se despide del club isleño

El jerezano Lolo Garrido se despidió ayer de la afición del San Fernando. El mediocentro, que ha cuajado una gran actuación esta temporada en Segunda B, agradeció al club, "que me lo ha dado todo", el tiempo que ha estado en la isla y en particular a Canito, "porque confió en mí para traerme"; Antonio Méndez, "don Antonio Méndez, por darme todos los minutos posibles y hacerme mejor futbolista"; a su compañero David Valle y a Nono, integrante del cuerpo técnico, así como a la afición. Por último, argumentó que gran parte de no seguir en el San Fernando se debe a que desde el 15 de mayo que acabó la Liga "ni yo ni casi ninguno de mis compañeros una llamada con un no contamos contigo o te queremos renovar", explicó en una red social.