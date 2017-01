José Herrera, contento por el punto en Lebrija

El Arcos mantiene la primera posición del Grupo X de Tercera después de la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta gracias al empate cosechado en Lebrija. Los demás resultados de sus principales adversarios también acompañaron. El Betis B empató en su casa y el Algeciras dio el 'petardazo' cayendo 1-2 con Los Barrios.

José Manuel Pérez Herrera, técnico arcense, dio el punto frente a la Lebrijana por bueno pese a que su equipo jugó toda la segunda parte con dos jugadores más. Como en Algeciras, el líder no supo encontrar el camino con superioridad de dos hombres. El entrenador jerezano del Arcos afirmaba tras el choque en Lebrija que "si miramos las circunstancias que se han dado en el partido evidentemente siempre esperas sacar algo más cuando te quedas con dos jugadores más pero también sabíamos dónde veníamos. La Lebrijana basa mucho su juego en la garra, en su ímpetu y en la agresividad siempre deportiva que su entrenador inyecta a sus jugadores. Ellos iban a vivir de algún error nuestro y de que se intentara jugar lo menos posible y así se dio. Un error en la primera parte nos costó ponernos por detrás en el marcador y después ellos en la segunda parte, aún más con las dos expulsiones, intentaron que se jugara lo menos posible. Son sus armas, totalmente respetables. Nosotros, a veces por la precipitación y otras por la falta de ideas nos han hecho tomar decisiones erróneas y eso nos fue mermando. Sólo a balón parado conseguimos el empate, que al menos nos da esa continuidad de seguir invictos varias semanas. Ahora nos queda sacar lo positivo, puntuamos en un campo difícil para nosotros e intentaremos hacer bueno el punto en casa ante el Ceuta". José Herrera añadió que con dos menos, la Lebrijana "se multiplicó en todas las facetas del juego y a nosotros nos faltó temple para tomar las decisiones correctas".

La actuación del árbitro ha sido muy criticada por la afición local. El onubense Ferrera Macías mostró once cartulinas amarillas y dos rojas a los locales por ninguna a los jugadores del Arcos. El técnico arcense argumentó que los árbitros "a veces perjudican más a uno que a otros. Nosotros también nos hemos visto en situaciones donde no hemos salido contentos pero creo que al fin y al cabo los errores que haya tenido no han sido intencionados. Nosotros insistimos mucho en que no hay que protestar al árbitro, ese tema lo tenemos muy controlado. Eso ha ido mermando a la Lebrijana porque quizá no era un tipo de árbitro más permisivo o más dialogante. Ha tenido el rasero bajo y ha sacado tarjetas muy rápido".

Por último, se refirió a su historia particular con el Municipal lebrijano, que no se le suele dar bien: "un puntito es un puntito y siempre hay que mirar el lado positivo. Lebrija siempre es un campo difícil porque siempre compiten a un máximo nivel. La motivación de que venía el primero también ayuda y si lo miramos de manera general el punto es positivo", finalizó.