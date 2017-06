José Ignacio Pineda dimite como presidente del CN Jerez

José Ignacio Pineda presentó su dimisión de forma irrevocable como presidente del Club Natación Jerez el pasado miércoles, un día después de la asamblea extraordina de socios en la que se cuestionó la gestión realizada por el ya ex máximo mandatario del club jerezano. El Natación ha citado a los socios para una nueva asamblea extraordinaria en la que se convocarán elecciones a la presidencia del club.

En carta dirigida al secretario de la entidad, Santiago Cazalla, y solicitando que se traslade a todos los socios del CN Jerez su decisión, José Ignacio Pineda anuncia su dimisión irrevocable y expone los motivos:

El 11 de julio, nueva asamblea para iniciar las elecciones a la presidencia del club

'Adopto esta decisión una vez soy plenamente consciente de que mi proyecto de club y mi capacidad de liderazgo se han visto comprometidos después de la celebración en el día de ayer de la asamblea extraordinaria. En dicha asamblea quedó patente que mi criterio, filosofía y visión del club no están en sintonía con la gran mayoría de socios, por lo que creo es perjudicial para la entidad que yo continúe al frente de la misma.

Quiero hacer constar que en este año y tres meses en los que he tenido el honor de dirigir el Club Natación Jerez he trabajado una media de cuatro horas diarias para intentar cumplir con el proyecto de club que presenté en la reunión informativa el 30 de marzo de 2016. Todos los puntos que se presentaron en dicha reunión se han llevado a cabo, pero una vez concluida la asamblea extraordinaria de ayer me ha quedado claro que la forma en la que he gestionado el club no ha sido la más adecuada para satisfacer las necesidades de sus miembros.

Lamento profundamente tener que abandonar mi club de toda la vida, pero cuando uno utiliza su tiempo libre y el de su familia para intentar ayudar a que las cosas vayan mejor y resulta que no logras que mejores, pues hay que retirarse y dejar paso a otras personas que puedan gestionar el club de forma que esté en sintonía con lo que quiere la gran mayoría de los socios'.

Ahora, el CN Jerez ha convocado a los socios a la celebración de una nueva asamblea general extraordinaria el martes 11 de julio en el Aula de Formación de la piscina cubierta Arquitecto José Laguillo con los siguientes puntos en el orden del día:

1. Convocatoria de elecciones a la presidencia del CN Jerez; 2. Formación de la Comisión Electoral; 3. Aprobación del calendario electoral; 4. Elección de la junta gestora que supla a la junta directiva durante el proceso electoral.