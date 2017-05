José Luis Otero dimite como técnico de la Roteña

José Luis Otero cierra su etapa al frente de la Unión Deportiva Roteña. Llegó tras el adiós de Francisco Javier Zafra hace varios meses con mucha ilusión pero las cosas no han salido como esperaba.

El entrenador gaditano presentó a la junta directiva el pasado lunes por la noche su dimisión como técnico del equipo rojillo, al que deja aún vivo en la pelea por lograr la permanencia en División de Honor a falta de sólo dos jornadas para que finalice la competición.

El técnico, tras ganar el domingo en el Arturo Puntas Vela al colista Almodóvar del Río por 2-1, entiende que "han sido varias las circunstancias que han dado paso a tomar esta decisión".

Otero admite que llevaba algún tiempo que no se encontraba "cómodo". "Por eso entiendo que por el bien del club lo mejor es apartarme y desear con todas mis fuerzas que el equipo obtenga la permanencia". "La Roteña se merece lo mejor y estoy muy agradecido por la etapa que he vivido allí", afirmaba el ya ex técnico rojillo.

El entrenador gaditano prefiere huir de cualquier polémica, pero admite que ha vivido "momentos poco cómodos y así es difícil. La plantilla ha mostrado un muy buen comportamiento a pesar de que los resultados no han acompañado en la medida que todos esperábamos".